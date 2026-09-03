PCDF encontra 6 kg de haxixe escondidos em balanças de precisão na Estrutural

Cada um dos 60 tabletes pesava cerca de 100 gramas - (crédito: Polícia Civl do Distrito Federal/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante um homem de 28 anos suspeito de receber cerca de 6 kg de haxixe escondidos dentro de balanças de precisão, na Estrutural. Segundo a PCDF, aproximadamente 60 tabletes da droga estavam ocultos nas carcaças dos equipamentos. A substância foi identificada preliminarmente como haxixe, mas ainda será submetida à perícia.

A investigação foi conduzida pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) e começou a partir de informações obtidas em outra operação policial. De acordo com os investigadores, o homem, morador do Setor Oeste da Estrutural, era suspeito de fornecer drogas na região. A prisão ocorreu na terça-feira (2), durante a operação Hermes.

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Os policiais passaram cerca de um mês monitorando o investigado e identificaram um padrão no recebimento de encomendas.

No dia da prisão, a equipe acompanhou a entrega de duas caixas. O suspeito afirmou que os volumes continham balanças de precisão, mas o peso das encomendas chamou a atenção dos policiais.

O canil da Divisão de Operações Especiais da PCDF foi acionado, e cães farejadores indicaram a possível presença de drogas.

Na inspeção, os policiais encontraram os equipamentos com os componentes internos retirados e substituídos por tabletes da substância. Cada unidade pesava cerca de 100 gramas.

Segundo o delegado Rafael Catunda, o homem admitiu que receberia o material para revenda. Ele não tinha antecedentes criminais e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

O entregador das encomendas não é investigado. Segundo a PCDF, ele fazia um serviço regular de transporte e não foram encontrados elementos que indicassem envolvimento dele no esquema.