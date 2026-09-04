DF abre 1676 vagas de emprego com salários de até R$ 5 mil

O maior salário do dia é para a função de mecânico de automóveis e caminhões - (crédito: Caio Gomez)

O Distrito Federal abre o final de semana com 1.676 oportunidades de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador nesta sexta-feira (4/9). As ofertas contemplam diversos níveis de escolaridade e abrangem tanto profissionais com experiência prévia quanto trabalhadores em busca do primeiro emprego.

O maior salário do dia é para a função de mecânico de automóveis e caminhões. O posto oferece rendimento de R$ 5 mil mensais, além de benefícios. São três vagas na região de Ponte Alta. O cargo de operador de caixa lidera a oferta de postos de trabalho, reunindo 390 vagas com remuneração de até R$ 1,7 mil mais benefícios.

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Os interessados podem participar dos processos seletivos por dois caminhos:

Digital: Cadastro do currículo diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital)

Cadastro do currículo diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) Presencial: Atendimento em uma das 16 unidades físicas da Agência do Trabalhador, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

O cadastro mantido no sistema atende também a seleções futuras, já que a plataforma cruza automaticamente o perfil dos candidatos com as possíveis vagas. Empresas e empreendedores interessados em captar talentos ou utilizar a estrutura das agências para a realização de entrevistas podem efetuar o registro presencialmente, por e-mail ou por meio do Canal do Empregador.