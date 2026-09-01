Vídeo: lobo-guará é resgatado em casa abandonada na Ponte Alta

Um lobo-guará foi resgatado após ser encontrado dentro de uma casa abandonada na região da Ponte Alta, na segunda-feira (31/8). O animal estava em uma área residencial e foi localizado pela equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), após os moradores acionar as autoridades. No local, a equipe encontrou o lobo-guará dentro da residência abandonada e realizou uma avaliação das condições do animal.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o lobo-guará aparentava estar saudável e apresentava condições de retornar ao ambiente natural. Após avaliação, os policiais fizeram a soltura imediata do animal na Estação Ecológica Jardim Botânico, considerada uma área adequada para a preservação e a segurança da espécie.

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A ação do BPMA faz parte das iniciativas da PMDF voltadas à proteção da fauna e à preservação ambiental. O trabalho inclui o resgate e a destinação adequada de animais silvestres encontrados em áreas urbanas, evitando riscos tanto para os animais quanto para a população.