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Vídeo: lobo-guará é resgatado em casa abandonada na Ponte Alta

Animal foi encontrado em uma casa e, após avaliação de policiais ambientais, foi considerado saudável e apto para retornar ao ambiente natural

Lobo-guará é resgatado em casa abandonada na região da Ponte Alta - (crédito: PMDF/Divulgação)
Lobo-guará é resgatado em casa abandonada na região da Ponte Alta - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um lobo-guará foi resgatado após ser encontrado dentro de uma casa abandonada na região da Ponte Alta, na segunda-feira (31/8). O animal estava em uma área residencial e foi localizado pela equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), após os moradores acionar as autoridades. No local, a equipe encontrou o lobo-guará dentro da residência abandonada e realizou uma avaliação das condições do animal.

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Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o lobo-guará aparentava estar saudável e apresentava condições de retornar ao ambiente natural. Após avaliação, os policiais fizeram a soltura imediata do animal na Estação Ecológica Jardim Botânico, considerada uma área adequada para a preservação e a segurança da espécie.

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A ação do BPMA faz parte das iniciativas da PMDF voltadas à proteção da fauna e à preservação ambiental. O trabalho inclui o resgate e a destinação adequada de animais silvestres encontrados em áreas urbanas, evitando riscos tanto para os animais quanto para a população.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 01/09/2026 09:06
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