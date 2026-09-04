InícioCidades DF
BRB-MASTER

GDF aciona STF para fazer com que União dê garantias a empréstimo ao BRB

O Governo do DF entrou com Ação Cível Originária (ACO) com pedido de tutela provisória de urgência, isto é, o pedido para uma decisão rápida da Suprema Corte. Esta pode ser a chance de destravar o empréstimo com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC)

GDF aciona STF para obrigar União a dar garantias a empréstimo ao BRB - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
GDF aciona STF para obrigar União a dar garantias a empréstimo ao BRB - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal entrou, nesta sexta-feira (4/9), com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para fazer com que a União entre com garantias para o empréstimo de R$ 6,6 bilhões com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) destinado ao Banco de Brasília (BRB). Em maio deste ano, um acordo foi homologado pelo Supremo para que o empréstimo fosse concedido, mas, até o momento, o montante ainda não foi liberado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A Ação Cível Originária (ACO), assinado pela procuradora-geral do DF, Diana de Almeida Ramos, e pelo procurador Marcos de Araújo Cavalcanti, tem pedido de tutela provisória de urgência, isto é, um pedido para que haja uma decisão rápida por parte da Suprema Corte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o texto da ação, o acordo homologado inicialmente previa uma fiança por parte de um sindicato de bancos. "A fiança nunca existiu, e quem o afirma não é o Distrito Federal. Em 06/08/2026, o Banco do Brasil S.A. declarou naqueles autos que jamais houve a constituição de consórcio de bancos, e, no mesmo dia, o FGC confirmou que não há qualquer formalização de manifestação de vontade por parte de instituições financeiras que compareceriam como garantidoras", diz trecho da ação.

Segundo o documento, três meses depois da homologação do acordo, a operação permanece parada. "O que o Distrito Federal persegue com prioridade é decisão que, no menor prazo possível, constitua a estrutura de garantia, seja pela determinação dirigida à União, seja pela autorização da contragarantia direta em favor do FGC", afirma outro trecho da ação.

  

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 04/09/2026 11:52 / atualizado em 04/09/2026 11:54
SIGA
x