Novo Cartão Gás começa a ser entregue neste mês. Saiba como adquirir

Novo Cartão Gás começa a ser entregue neste mês - (crédito: Divulgação)

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) deu início à entrega das novas vias do Programa Cartão Gás. A medida, operacionalizada pelo Banco de Brasília (BRB), contempla 40.725 titulares que possuem cartões vencidos ou com a tarja magnética escura. A troca busca garantir maior segurança e estabilidade no momento dos pagamentos.

Para saber a data e a agência bancária de retirada, o beneficiário deve acessar o portal gdfsocial.brb.com.br, selecionar a opção "Consulta Cartão Gás" e preencher o CPF e a data de nascimento. A verificação também pode ser feita pelo aplicativo do BRB ou presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).

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No momento do atendimento na agência indicada, o titular precisa apresentar documento oficial com foto e o CPF. Com o envelope em mãos, o desbloqueio do novo cartão é feito diretamente pelo aplicativo BRB Social ou por ligação gratuita para a central telefônica dos programas sociais, pelo número 0800 001 5959.

O Cartão Gás paga parcelas bimestrais de R$ 100 a famílias do DF que têm o CadÚnico, que possuem renda per capita de até meio salário mínimo e declararam despesas com botijão. A seleção dos contemplados ocorre de forma automática pelo sistema da Sedes-DF, sem necessidade de inscrição específica. A atualização cadastral e os novos registros no CadÚnico devem ser agendados pelo telefone 156 ou nos canais oficiais da pasta.