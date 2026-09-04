Grass promete ampliar quadro de servidores e reestruturar carreiras do GDF

O candidato ao Buriti citou o governo federal como exemplo e disse que pretende adotar uma estratégia semelhante no DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou, nesta sexta-feira (4/9), que pretende ampliar o quadro de servidores públicos, convocar candidatos aprovados em concursos ainda válidos e reestruturar carreiras do funcionalismo caso seja eleito. Durante agenda campanha, ele participou de uma sabatina promovida pelo podcast Café com Política. O candidato também defendeu a realização de concursos unificados para carreiras transversais e prometeu abrir uma mesa permanente de negociação com as categorias do GDF.

Questionado sobre como pretende fazer novas nomeações diante das limitações orçamentárias do Distrito Federal, Grass afirmou que sua primeira medida será reorganizar as contas públicas. O candidato ao Buriti citou o governo federal como exemplo e disse que pretende adotar uma estratégia semelhante no DF. “O governo Lula, por exemplo, pegou o governo quebrado do mesmo jeito que a gente vai pegar aqui e organizou as contas e nomeou. Fez dois concursos nacionais unificados. Vamos fazer aqui também”, ressaltou.

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Grass afirmou que pretende recompor o quadro de servidores de áreas consideradas essenciais, como educação, saúde, segurança pública e assistência social. “Precisamos ter uma administração pública que responda aos anseios da população”, disse.

O político explicou que o modelo seria voltado principalmente para carreiras transversais, com atribuições e exigências semelhantes. “As carreiras que você tem, o mesmo nível de formação, de complexidade, elas podem ser feitas num único concurso. Então com isso a gente economiza, inclusive, tempo, economiza recursos, faz um único concurso e aloca esses profissionais nas diversas áreas do governo”, detalhou.

Servidores

Ele planeja que no primeiro ano de eventual governo, sejam lançados novos concursos. “Vamos colocar vários concursos na rua e fazer várias seleções pra gente poder recompor as estruturas de várias áreas do governo que estão defasadas”, afirmou.

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Grass também afirmou que a valorização do funcionalismo deverá estar ligada à qualidade dos serviços oferecidos à população. “Eu vou valorizar o servidor porque eu preciso dele dando resultado também, entregando pra população o melhor serviço, tendo aí metas pra serem cumpridas”, disse.

O candidato criticou diferenças salariais entre servidores que, segundo ele, exercem funções de complexidade semelhante. “Hoje você tem servidores que ganham muito diferente um do outro, mas com a mesma função, a mesma complexidade, e o mesmo nível de formação. Tem que acabar”, enfatizou.

Prioridades

Ao tratar da proposta de transformar o Distrito Federal em referência em gestão pública, Grass voltou a citar a saúde e a educação como áreas prioritárias. “Quero a melhor saúde pública do Brasil, com mais tecnologia, com mais capacidade, com menor tempo de espera”, afirmou.

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No âmbito educação, o candidato defendeu a ampliação do ensino integral e uma estrutura com diferentes profissionais. “Na educação também, ensino integral, escola integral, com professor motivado, com orientadores educacionais, psicólogos, com secretários escolares também. Toda a carreira da educação vai ser muito cuidada”, acrescentou.