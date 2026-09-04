Sesc Taguatinga Norte sedia etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica

O Sesc Taguatinga Norte será o palco da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2026 neste sábado (5/9), reunindo cerca de 500 estudantes das redes pública e privada de ensino do Distrito Federal. O evento é aberto ao público, com entrada gratuita, e funciona como uma seletiva decisiva: as equipes com melhor desempenho garantem vaga na fase nacional da OBR, agendada para novembro em João Pessoa (PB), e continuam na corrida para representar o Brasil na RoboCup Mundial em 2027, que será realizada na Alemanha.

Divididos em 100 equipes, os alunos disputarão a competição em duas categorias principais. Na modalidade de robótica de resgate, os robôs autônomos projetados pelos estudantes devem superar obstáculos para simular o socorro a vítimas em cenários de desastre.

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Já na robótica artística, os participantes combinam tecnologia, programação e expressão cultural em apresentações que integram os robôs a performances no palco. A OBR é considerada uma das principais olimpíadas científicas do país e visa estimular o raciocínio lógico e o interesse pelas áreas de ciência, tecnologia e inovação desde a infância.

Entre os competidores inscritos, 100 alunos pertencem à rede EduSesc, instituição que adota o ensino de tecnologia e robótica logo nos primeiros anos da educação infantil. O coordenador de Tecnologia da rede, Tiago Costa Pereira, reforça que o impacto da atividade vai além do aprendizado técnico exigido nas pistas de prova. "A vivência na robótica transforma a vida dos estudantes. Diante de questões complexas, eles desenvolvem competências e habilidades não só para aquela ação, mas para a vida", destaca o coordenador.

Serviço

Evento: Etapa Regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2026

Data: sábado, 5 de setembro de 2026

Horário: das 8h às 18h

Local: Sesc Taguatinga Norte

Entrada: gratuita e aberta à comunidade