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Sesc Taguatinga Norte sedia etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica

Competição reúne cerca de 500 estudantes do DF neste sábado (5/9). Vencedores avançam para a fase nacional e disputam vaga para o mundial na Alemanha

Regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2026 ocorre neste sábado (5) - (crédito: DERIKRAFAEL)
Regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2026 ocorre neste sábado (5) - (crédito: DERIKRAFAEL)

O Sesc Taguatinga Norte será o palco da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2026 neste sábado (5/9), reunindo cerca de 500 estudantes das redes pública e privada de ensino do Distrito Federal. O evento é aberto ao público, com entrada gratuita, e funciona como uma seletiva decisiva: as equipes com melhor desempenho garantem vaga na fase nacional da OBR, agendada para novembro em João Pessoa (PB), e continuam na corrida para representar o Brasil na RoboCup Mundial em 2027, que será realizada na Alemanha.

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Divididos em 100 equipes, os alunos disputarão a competição em duas categorias principais. Na modalidade de robótica de resgate, os robôs autônomos projetados pelos estudantes devem superar obstáculos para simular o socorro a vítimas em cenários de desastre.

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  • Regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2026 ocorre neste sábado (5)
    Regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2026 ocorre neste sábado (5) DERIKRAFAEL
  • Regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2026 ocorre neste sábado (5)
    Regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2026 ocorre neste sábado (5) DERIKRAFAEL

Já na robótica artística, os participantes combinam tecnologia, programação e expressão cultural em apresentações que integram os robôs a performances no palco. A OBR é considerada uma das principais olimpíadas científicas do país e visa estimular o raciocínio lógico e o interesse pelas áreas de ciência, tecnologia e inovação desde a infância.

Entre os competidores inscritos, 100 alunos pertencem à rede EduSesc, instituição que adota o ensino de tecnologia e robótica logo nos primeiros anos da educação infantil. O coordenador de Tecnologia da rede, Tiago Costa Pereira, reforça que o impacto da atividade vai além do aprendizado técnico exigido nas pistas de prova. "A vivência na robótica transforma a vida dos estudantes. Diante de questões complexas, eles desenvolvem competências e habilidades não só para aquela ação, mas para a vida", destaca o coordenador.

Serviço

  • Evento: Etapa Regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2026

  • Data: sábado, 5 de setembro de 2026

  • Horário: das 8h às 18h

  • Local: Sesc Taguatinga Norte

  • Entrada: gratuita e aberta à comunidade

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 04/09/2026 13:22
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