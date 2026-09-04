Curso prepara servidores para atendimento à população em situação de rua

A capacitação está de acordo com as normas previstas no Decreto nº 49.089/2026 e na Lei nº 7.923, de 17 de julho de 2026, que instituiu a Política Distrital de Acolhimento Humanizado e Atenção Integral à População em Situação de Rua - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Servidores que trabalham no atendimento às pessoas em situação de rua no Distrito Federal realizaram, na quarta-feira (2/9), o curso Reconhecer: Atendimento Humanizado à População em Situação de Rua. A atividade teve como objetivo capacitar profissionais da segurança pública do DF, da Sejus, do DF Legal e da SEDES para atuar na abordagem, na análise de vulnerabilidades e nos encaminhamentos aos serviços adequados à cada caso.

No total, 348 servidores participaram da formação no auditório do Colégio Militar Tiradentes, da Polícia Militar do DF (PMDF). O curso é promovido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), em parceria com a Casa Civil e as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes) e de Saúde (SES).

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O nome do curso, Reconhecer, diz respeito às três etapas da qualificação. São elas: o reconhecimento da pessoa em situação de rua como sujeito de direitos; a identificação de vulnerabilidades, necessidades e diferentes trajetórias; e o conhecimento das normas, competências e limites de atuação de cada órgão.

A capacitação está de acordo com as normas previstas no Decreto nº 49.089/2026 e na Lei nº 7.923, de 17 de julho de 2026, que instituiu a Política Distrital de Acolhimento Humanizado e Atenção Integral à População em Situação de Rua.

Humanização

Durante a formação, os profissionais trabalharam com temas como direitos humanos, comunicação e redução de conflitos, internação involuntária, fluxos interinstitucionais de atendimento e análise de casos práticos.

Para a realização de uma abordagem humanizada, questões como efeitos do estigma e da discriminação durante as abordagens também foram pautas centrais dos conteúdos apresentados no curso.

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Além disso, também foram estabelecidos os limites de atuação de cada servidor. As instruções permitem que o profissional consiga identificar quais são as necessidades apresentadas em cada atendimento e como elas se relacionam com as atuação de cada um dos serviços públicos do DF.



