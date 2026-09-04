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Peça brasiliense rotA é selecionada no Festival Cenas Curtas em Belo Horizonte

Montagem teatral do Coletivo MuTuM é composta por 13 artistas do Distrito Federal e aborda relações entre caminhos físicos, emocionais e sociais e questões relacionadas à negritude

Coletivo MuTum vai para Minas Gerais mostrar a sua arte - (crédito: Material cedido ao Correio)
Coletivo MuTum vai para Minas Gerais mostrar a sua arte - (crédito: Material cedido ao Correio)

O coletivo de dança, teatro e performance de Brasília MuTuM levará ao Festival Cenas Curtas, na capital mineira, sua obra autoral rotA. O festival, em sua 27ª edição, é um dos maiores e mais tradicionais eventos dedicados a esquetes teatrais do Brasil. Ao todo, foram 296 trabalhos inscritos em todo país, e 16 grupos selecionados para apresentações em Belo Horizonte, de 7 a 13 de setembro. 

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Dirigida por Lucas Passarin, a cena, de 13 minutos, investiga o deslocamento e caminhos físicos, sociais e emocionais que o corpo pode carregar e ocupar. Segundo Passarin, a obra também aborda negritude e colorismo e a “ansiedade de viver em um mundo marcado pela dureza e pelo silenciamento”, afirma.

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A primeira versão de rotA foi apresentada no 78º Cometa Cenas, reunindo majoritariamente estudantes de artes cênicas da Universidade de Brasília (UnB), em 2025. Para a atriz Joana Carvalho, a obra simboliza sua vivência enquanto artista. “A gente conta sobre os desafios e delícias de artistas racializados. Estou com muita expectativa. É uma oportunidade de mostrar a potência da arte independente do DF”, celebra.

Para custear a ida até Belo Horizonte, o grupo realiza uma rifa para completar a quantia necessária, desde o dia 07 de julho até este sábado (5/9) e pode ser acessada aqui

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 04/09/2026 16:08
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