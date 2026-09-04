Arruda diz que vai seguir com campanha na rua enquanto TSE julga recurso

José Roberto Arruda (PSD) admitiu que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) de indeferir sua candidatura provocou um “abalo muito forte” na campanha, mas afirmou que pretende manter a agenda de rua enquanto recorre ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o ex-governador, a situação de sua candidatura vinha sendo discutida entre eleitores antes da decisão da Justiça Eleitoral, o que teria gerado dúvidas entre pessoas que pretendem votar nele.

“Claramente, isso é um abalo muito forte na campanha. Não há dúvida. Eu encontro todos os dias, eu ando muito, pessoas na rua: ‘Ah, queria votar em você, mas você não vai poder’”, relatou. Arruda afirmou que a incerteza sobre sua situação eleitoral não começou com o julgamento desta semana, mas vinha sendo alimentada, segundo ele, por grupos ligados ao governo.

“Não apenas porque houve agora a impugnação, mas desde antes, porque os grupos ligados ao governo vêm há tempos falando dessa possibilidade. Então, isso está na rua”, disse. Na avaliação do candidato, a indefinição teria deixado parte do eleitorado que pretende apoiá-lo em compasso de espera. “Eu acho que eu tenho um tanto de voto represado. O dia que resolver a legitimidade vai ser uma avalanche”, declarou.

Apesar do impacto reconhecido na campanha, Arruda disse que não pretende reduzir a presença nas ruas. O candidato afirmou que manteve toda a agenda externa na quinta-feira (3/9), dia da decisão do TRE-DF, e que seguirá com as atividades enquanto busca reverter o indeferimento.

“Mas nas horas difíceis é que as pessoas se revelam. Eu fiz a minha agenda de rua inteirinha ontem, vou fazer hoje. Eu não afrouxo, eu vou para a rua”, afirmou. Arruda citou a responsabilidade que diz ter com os partidos e candidatos que apoiam sua candidatura e com os eleitores que desejam uma mudança no comando do Distrito Federal.

“Eu tenho responsabilidade com todos os que são candidatos, com os presidentes dos partidos que me apoiaram, eu tenho responsabilidade com as milhares de pessoas que querem votar em mim, que não querem mais o que está aí continuar. O que eu puder fazer, eu vou fazer”, declarou.

Ao falar sobre a disposição para continuar a campanha mesmo diante do cenário jurídico, Arruda atribuiu a força para enfrentar o momento à fé. “Ontem eu estava no trem elétrico, Paulo (Octávio) estava na Ceilândia, ele olhou para mim assim e falou: ‘Arruda, de onde você tira essa força?’ Mas não é minha, não. É lá de cima. Deus é que me dá essa força que eu não tenho. Eu tenho muita fé”, relatou.

O ex-governador voltou a dizer que está convicto de que tem o direito de disputar a eleição e vinculou a permanência de sua candidatura ao desejo de mudança no Distrito Federal. “Eu estou absolutamente convencido do meu direito. Eu estou absolutamente convencido de que Brasília quer mudar. E eu estou no caminho da mudança”, afirmou.