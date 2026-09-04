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TRÁFICO DE DROGAS

Megaoperação prende 10 traficantes em Ceilândia; líder está foragido

Polícia investigava o esquema há seis meses. O comandante do tráfico já havia sido preso anteriormente pela equipe

O suspeito de liderar o grupo, identificado como Elias José Gonçalves, o
O suspeito de liderar o grupo, identificado como Elias José Gonçalves, o "Dentão", é considerado foragido - (crédito: Divulgação: PCDF)

Uma megaoperação desencadeada na manhã desta sexta-feira (4/9) pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) prendeu mais de 10 pessoas envolvidas no tráfico de drogas na região. O suspeito de liderar o grupo, identificado como Elias José Gonçalves, o “Dentão”, é considerado foragido.

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Por seis meses, a polícia identificou uma rede voltada à comercialização de drogas em quadras específicas de Ceilândia, principalmente na QNR. Segundo o delegado Fábio Farias, chefe da 24ª DP, a atividade comandada por Elias contava com divisão de tarefas entre os membros, armazenamento das drogas e venda direta aos usuários.

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Elias dividia os “soldados” em aqueles que administrariam as “bocas” de fumo, os vigilantes ou olheiros, como denomina a polícia, e os responsáveis por armazenar as drogas em casas que funcionavam como entoques.

Policiais apreenderam tabletes de maconha, skunk, porções de cocaína e crack, além de R$ 10 mil e itens usados no fracionamento dos entorpecentes
Policiais apreenderam tabletes de maconha, skunk, porções de cocaína e crack, além de R$ 10 mil e itens usados no fracionamento dos entorpecentes (foto: Divulgação: PCDF)

“O autor já foi preso por nossas equipes e, agora, novamente indiciado. Nossas apurações revelaram que ele detinha da ordem aos demais”, afirmou o delegado. Elias também é suspeito de participar de roubos na área.

Durante a operação, policiais apreenderam tabletes de maconha, skunk, porções de cocaína e crack, além de R$ 10 mil e itens usados no fracionamento dos entorpecentes.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 04/09/2026 13:06
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