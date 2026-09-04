Megaoperação prende 10 traficantes em Ceilândia; líder está foragido

O suspeito de liderar o grupo, identificado como Elias José Gonçalves, o "Dentão", é considerado foragido - (crédito: Divulgação: PCDF)

Uma megaoperação desencadeada na manhã desta sexta-feira (4/9) pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) prendeu mais de 10 pessoas envolvidas no tráfico de drogas na região. O suspeito de liderar o grupo, identificado como Elias José Gonçalves, o “Dentão”, é considerado foragido.

Leia mais: PCDF apreende adolescente suspeito de tráfico de drogas em São Sebastião

Por seis meses, a polícia identificou uma rede voltada à comercialização de drogas em quadras específicas de Ceilândia, principalmente na QNR. Segundo o delegado Fábio Farias, chefe da 24ª DP, a atividade comandada por Elias contava com divisão de tarefas entre os membros, armazenamento das drogas e venda direta aos usuários.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Elias dividia os “soldados” em aqueles que administrariam as “bocas” de fumo, os vigilantes ou olheiros, como denomina a polícia, e os responsáveis por armazenar as drogas em casas que funcionavam como entoques.

Policiais apreenderam tabletes de maconha, skunk, porções de cocaína e crack, além de R$ 10 mil e itens usados no fracionamento dos entorpecentes (foto: Divulgação: PCDF)

“O autor já foi preso por nossas equipes e, agora, novamente indiciado. Nossas apurações revelaram que ele detinha da ordem aos demais”, afirmou o delegado. Elias também é suspeito de participar de roubos na área.

Durante a operação, policiais apreenderam tabletes de maconha, skunk, porções de cocaína e crack, além de R$ 10 mil e itens usados no fracionamento dos entorpecentes.