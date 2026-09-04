Megaoperação prende 10 traficantes em Ceilândia; líder está foragido

Uma megaoperação desencadeada na manhã desta sexta-feira (4/9) pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) prendeu mais de 10 pessoas envolvidas no tráfico de drogas na região. O suspeito de liderar o grupo, identificado como Elias José Gonçalves, o “Dentão”, é considerado foragido.
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Por seis meses, a polícia identificou uma rede voltada à comercialização de drogas em quadras específicas de Ceilândia, principalmente na QNR. Segundo o delegado Fábio Farias, chefe da 24ª DP, a atividade comandada por Elias contava com divisão de tarefas entre os membros, armazenamento das drogas e venda direta aos usuários.
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Elias dividia os “soldados” em aqueles que administrariam as “bocas” de fumo, os vigilantes ou olheiros, como denomina a polícia, e os responsáveis por armazenar as drogas em casas que funcionavam como entoques.
“O autor já foi preso por nossas equipes e, agora, novamente indiciado. Nossas apurações revelaram que ele detinha da ordem aos demais”, afirmou o delegado. Elias também é suspeito de participar de roubos na área.
Durante a operação, policiais apreenderam tabletes de maconha, skunk, porções de cocaína e crack, além de R$ 10 mil e itens usados no fracionamento dos entorpecentes.
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