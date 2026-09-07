Festa do Morango celebra produção local com doces, shows e atrações

Por Luana Nogueira, enviada especial do Correio

Eliane Maia, de 46 anos, saiu de Goiânia e percorreu quase 200 quilômetros para prestigiar a 30ª Festa do Morango de Brasília. Acompanhada de toda a família, a diarista reservou o sábado para conhecer o evento e, claro, provar muitos morangos.

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"A minha filha veio no ano passado e gostou muito. Aí, a família inteira ficou curiosa para conhecer e resolvemos vir este ano", contou. Para Eliane, a experiência já valeu a longa viagem. "A exposição está linda. A gente já comeu muito doce de morango e as crianças estão adorando. Também provei alguns morangos e estão uma delícia, muito docinhos", completou.

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A tradicional Festa do Morango começou neste fim de semana, no Núcleo Rural Alexandre de Gusmão, em Brazlândia, e segue até o dia 13 de setembro. O acesso ao evento é gratuito mediante a doação de 1 kg de alimento.

A programação reúne exposição de morangos, shows de grandes nomes da música, além de atrações para toda a família. Entre os artistas que se apresentam estão Rio Negro & Solimões, Nattanzinho Lima, Murilo Huff, Léo Magalhães e Calcinha Preta.

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O evento também conta com feira de flores e plantas ornamentais, praça de alimentação, culinária japonesa e parque de diversão. Os visitantes ainda podem participar do tradicional Colha & Pague do Morango e acompanhar o concurso de receitas da fruta.

Produtores de morango

Um dos principais espaços da festa é a Morangolândia, onde 45 produtores de morango comercializam a fruta e uma variedade de produtos derivados. Entre eles está a agricultora Larissa Angélica, de 26 anos. O cultivo de morangos é o sustento de sua família há mais de 20 anos, em uma tradição que passou de pai para filha.

A família de Larissa já é conhecida do público da Festa do Morango e participa do evento desde as primeiras edições. "Minha família expõe morangos aqui desde o início da Festa. Aqui nós podemos nos destacar e mostrar mais dos nossos produtos para as pessoas de fora", afirma.

A movimentação deste ano também tem animado a família. "Hoje, estamos vendendo bem, graças a Deus. Já vendemos bastante e tivemos até que fazer reposição. A expectativa é de que seja melhor ainda nos próximos dias", comemora.

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Além dos morangos, a família também comercializa produtos derivados da fruta, como geleias, bombons, copos da felicidade e o tradicional Romeu e Julieta.

Em outra barraca, a reportagem encontrou Isabela Souza ao lado da mãe, Carla Priscila Sousa, confeiteira, e de uma amiga da família, Luciana de Oliveira Silva, que é produtora de morangos. Entre as atrações infantis e a variedade de doces, ela aprovou a

experiência. "Muito legal a festa, eu adoro. Tem muita coisa gostosa e divertida", contou.

De acordo com um levantamento realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), o Distrito Federal tem, atualmente, 515 produtores de morango, que produzem numa área de 180 hectares. Em 2025, o volume de morango produzido foi de 5, 2 mil toneladas e gerou um valor bruto de R$105 milhões..

Segundo o engenheiro agrônomo da Emater-DF Claudinei Vieira, as características climáticas do Distrito Federal, especialmente de Brazlândia, favorecem o cultivo do morango. "A altitude que a gente tem aqui no DF, especialmente em Brazlândia, que é a região mais alta do Distrito Federal, com cerca de 1,3 mil metros, é propícia. Além disso, a oscilação climática faz com que a gente tenha noites mais frias e dias não tão quentes. Então, isso favorece a floração e o desenvolvimento do morango", explica.

A produção da fruta também tem papel importante na economia de Brazlândia. De acordo com José Luis Yamagata, presidente da Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag), idealizadora da Festa do Morango, a região concentra a maior parte da produção do Distrito Federal.

"Hoje, o morango é um dos principais produtos agrícolas da região. Brazlândia representa praticamente 95% da produção do Distrito Federal. Então, para os produtores, é muito importante que essa festa seja realizada aqui em Brazlândia", destaca.

Tempestade

No início da tarde de ontem, a forte chuva que atingiu Brazlândia provocou o desprendimento de uma das pontas da lona de um dos pavilhões da Festa do Morango. Segundo a organização do evento, não houve vítimas.