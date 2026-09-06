Chuva forte com vento e queda de árvore põe a capital em alerta

O Distrito Federal registrou pancadas de chuva em diversas regiões administrativas na tarde deste domingo (6/9). Moradores de áreas como a SQN 710/711, 712 Sul, Sudoeste, Ceilândia (Setor O), Sobradinho 1, Brazlândia e Águas Claras presenciaram tempestades acompanhadas de rajadas de vento e queda momentânea na temperatura. A mudança no tempo ocorre após um período de calor intenso e seca marcante no final de agosto e no início deste mês.

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Segundo o meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a volta das precipitações se deve ao aumento de vapor d'água associado às altas temperaturas e ao avanço de um sistema frontal — zona de transição entre duas massas de ar que provoca mudanças bruscas no tempo — vindo do Sul de Goiás. Hoje, o DF está sob aviso amarelo, indicando perigo potencial para tempestades.

"Após um período extremamente quente no final de agosto e primeiro dia de setembro, tivemos a entrada de mais vapor de água na atmosfera, resultando em pancadas de chuva, como as que a gente observou nestes primeiros dias. Não bastasse isso, temos a aproximação de uma frente fria, que ajuda a instabilizar a atmosfera no DF", explicou.

A elevação da umidade trouxe alívio aos índices críticos registrados em semanas anteriores. Nas estações meteorológicas do Inmet no DF, os termômetros marcaram temperaturas máximas de 28,1°C no Plano Piloto e 30,8°C em Águas Emendadas (Planaltina), enquanto as taxas de umidade relativa do ar ficaram entre 41% em Planaltina, 43% no Gama, 45% em Brazlândia e 49% na área central de Brasília.

A previsão para o feriado da Independência (7/) é de continuidade de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima prevista de 30°C e tendência de nova queda nas temperaturas ao longo da semana.

Ocorrências

Em Brazlândia, várias lonas de tendas da Festa do Morango cederam com o peso da água das chuvas e com a ventania, abrindo o teto e alagando estandes. Imagens compartilhadas por internautas também mostram o centro da cidade inundado após as tempestades, com a enxurrada chegando à altura dos pneus.

Às 14h09, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) cortou e retirou uma árvore de porte médio que caiu sobre a entrada de uma residência na 712 Sul, próximo ao Clube dos Previdenciários. Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada em decorrência das chuvas no início da tarde na região. Não houve feridos.

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Queda de árvore mobilizou bombeiros na 712 Sul (foto: Divulgação/CBMDF)

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro.

Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.