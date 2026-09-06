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Chuva forte com vento e queda de árvore põe a capital em alerta

Pancadas registradas em locais como Asa Norte, Sudoeste, Ceilândia e Águas Claras são resultado da umidade combinada à aproximação de uma frente fria. Na Asa Sul, uma árvore caiu sobre a entrada de uma casa. Confira cuidados

Boa tarde, Brasília! Chuva dá as caras neste domingo (6/9) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Boa tarde, Brasília! Chuva dá as caras neste domingo (6/9) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Distrito Federal registrou pancadas de chuva em diversas regiões administrativas na tarde deste domingo (6/9). Moradores de áreas como a SQN 710/711, 712 Sul, Sudoeste, Ceilândia (Setor O), Sobradinho 1, Brazlândia e Águas Claras presenciaram tempestades acompanhadas de rajadas de vento e queda momentânea na temperatura. A mudança no tempo ocorre após um período de calor intenso e seca marcante no final de agosto e no início deste mês.

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Segundo o meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a volta das precipitações se deve ao aumento de vapor d'água associado às altas temperaturas e ao avanço de um sistema frontal — zona de transição entre duas massas de ar que provoca mudanças bruscas no tempo — vindo do Sul de Goiás. Hoje, o DF está sob aviso amarelo, indicando perigo potencial para tempestades.

"Após um período extremamente quente no final de agosto e primeiro dia de setembro, tivemos a entrada de mais vapor de água na atmosfera, resultando em pancadas de chuva, como as que a gente observou nestes primeiros dias. Não bastasse isso, temos a aproximação de uma frente fria, que ajuda a instabilizar a atmosfera no DF", explicou.

A elevação da umidade trouxe alívio aos índices críticos registrados em semanas anteriores. Nas estações meteorológicas do Inmet no DF, os termômetros marcaram temperaturas máximas de 28,1°C no Plano Piloto e 30,8°C em Águas Emendadas (Planaltina), enquanto as taxas de umidade relativa do ar ficaram entre 41% em Planaltina, 43% no Gama, 45% em Brazlândia e 49% na área central de Brasília.

A previsão para o feriado da Independência (7/) é de continuidade de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima prevista de 30°C e tendência de nova queda nas temperaturas ao longo da semana. 

Ocorrências

Em Brazlândia, várias lonas de tendas da Festa do Morango cederam com o peso da água das chuvas e com a ventania, abrindo o teto e alagando estandes. Imagens compartilhadas por internautas também mostram o centro da cidade inundado após as tempestades, com a enxurrada chegando à altura dos pneus. 

Às 14h09, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) cortou e retirou uma árvore de porte médio que caiu sobre a entrada de uma residência na 712 Sul, próximo ao Clube dos Previdenciários. Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada em decorrência das chuvas no início da tarde na região. Não houve feridos. 

 

Queda de árvore mobilizou bombeiros na 712 Sul
Queda de árvore mobilizou bombeiros na 712 Sul (foto: Divulgação/CBMDF)

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro.

Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 06/09/2026 15:58 / atualizado em 06/09/2026 16:42
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