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Árvore cai sobre carro na 312 Norte e deixa danos materiais

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Internautas relatam que raiz da árvore estava com sinais de apodrecimento

Árvore - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Árvore - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro que estava estacionado na 312 Norte, em Brasília. O caso aconteceu neste sábado (5/9). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, apenas danos materiais foram registrados e ninguém ficou ferido.

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As imagens da ocorrência tomaram conta das redes sociais. Em um vídeo, é possível ver a movimentação de populares e a extensão dos estragos provocados pela queda.

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Nos comentários, alguns moradores da quadra tranquilizaram outros internautas ao afirmar que os ocupantes do veículo saíram sem ferimentos. “Todos os ocupantes saíram bem. A senhora que estava no veículo estava voltando do hospital”, disse uma internauta.

A mesma internauta afirmou ainda que a raiz da árvore estava podre. Horas depois, equipes dos Bombeiros foram até o local para fazer a poda dos galhos caídos. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/09/2026 22:24 / atualizado em 05/09/2026 22:26
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