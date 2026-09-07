Brasília Air Show reúne 90 mil pessoas e celebra paixão por aviões

Na base da For..a A..rea, brasilienses curtem o Bras..lia Air Show, com exposi....es e apresenta....es de jatos no c..u - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O céu da capital federal se transformou em palco de impressionantes acrobacias aéreas ontem, durante o Brasília Air Show, antigo Portões Abertos. Realizado na Base Aérea de Brasília, o evento gratuito reuniu cerca de 90 mil pessoas e encantou públicos de todas as idades com demonstrações das Esquadrilhas Fox e da Fumaça, além de exposições de aeronaves militares da Força Aérea Brasileira (FAB).

Leia também: Confira quais serviços funcionam neste feriado

Líder da Esquadrilha Fox, composta por pilotos de caça da reserva da FAB, o Brigadeiro do ar Luís Alberto Bianchi acredita que eventos como o Brasília Air Show aproximam a população da realidade das unidades aeronáuticas. "Além disso, você incentiva as crianças a seguirem carreiras dentro da aviação, por meio do estudo, esforço e comprometimento", avalia o comandante, que está há nove anos à frente do grupo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A compradora Cléo Luz, de 40 anos, que levou as filhas Isadora e Júlia Rodrigues, de 12 e 10 anos, respectivamente, para acompanhar a programação, se viu encantada com o evento. "Estou achando incrível, que nem criança quando vê algo pela primeira vez. É muito legal termos acesso à Base Aérea, podemos ver aeronaves de vários tipos e saber que são elas que os militares utilizam", elogia a moradora de Sobradinho.

Leia também: CAC é preso após ameaçar vizinho com arma por vaga de garagem no Areal

Darlan Luiz, 36 anos, também prestigiou o evento pela primeira vez na tarde de ontem. "Todo mundo tem uma admiração pela FAB e pelas forças armadas como um todo, então é muito interessante ver de perto todos esses equipamentos, aviões, caças…", avalia o morador de Samambaia.

Para o bancário, o Brasília Air Show deveria ser realizado mais de uma vez ao ano. "É um ambiente muito familiar e de excelente aprendizado para as crianças. Meus filhos podem ver um futuro nessas apresentações, e isso os deixa entusiasmados", diz o pai de Isaac, 10, e Maria Correa, 5.

Leia também: Irmão do procurador Eduardo Sabo morre aos 61 anos

A acupunturista Waleria Silva, 50, por sua vez, é veterana no evento. "Eu venho todos os anos, desde que começou como Portões Abertos, que também já foi Sábado Aéreo. Sempre frequentei", relata a moradora do Gama. Apaixonada por aviação, ela conta que a admiração pela área surgiu a partir do filme Top gun, protagonizado por Tom Cruise.

A vida toda, portanto, Waleria sonhou em subir em um caça. "Sempre quis voar com a Esquadrilha Fox e, no meu aniversário de 50 anos, às oito da manhã, eu voei com o comandante Bianchi. Foi o meu presente para mim. É uma experiência maravilhosa, eu nasci para isso. Tenho que casar com um piloto ou comprar um avião", brinca a acupunturista.

Wanderleia percebe o Brasília Air Show como uma oportunidade de aproximar o público do DF de algo "extraordinário". "É maravilhoso ver as crianças terem acesso aos aviões. Aqui, com certeza nascem muitos sonhos. É um evento fantástico", exalta a entusiasta.

Membro do Esquadrão de Brasília, tenente Nogueira avalia que o sucesso do evento se dá pela identificação entre os brasileiros e a FAB. "Aqui, as pessoas têm contato com uma atividade que não é muito comum dentro das Forças Armadas. É de grande importância conectar a população cívica conosco, para que entendam nosso trabalho", opina o piloto.

"Às vezes, pensam que fazemos um simples trabalho aéreo. É muito mais do que isso. Realizamos missões humanitárias, transportes de órgãos e auxílios em atividades em locais isolados, por exemplo", ressalta o tenente.





