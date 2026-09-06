Motorista morre após carro capotar na BR-251, em São Sebastião

Os socorristas realizaram a avaliação médica imediata, mas puderam apenas confirmar o óbito - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem morreu após o carro que dirigia capotar, no final da tarde deste domingo (6/9). O veículo foi parar no canteiro lateral da BR-251, na altura do Km 26, próximo à região do Distrito de Marajó (GO) e de São Sebastião.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado por volta das 18h09 e enviou duas viaturas ao local. Os socorristas realizaram encontraram a vítima presa às ferragens. Os socorristas realizaram a avaliação médica imediata, mas puderam apenas confirmar o óbito.

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Para conter novos riscos, os bombeiros atuaram na estabilização do automóvel e no isolamento da área. As causas e a dinâmica do capotamento ainda serão investigadas. O local do acidente permaneceu sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).