CAC é preso após ameaçar vizinho com arma por vaga de garagem no Areal

A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um conflito entre vizinhos motivado por um veículo estacionado na porta de uma residência terminou com a prisão de um homem e a apreensão de uma arma de fogo na tarde deste sábado (5/9). O caso ocorreu por volta das 15h30, na QS 08 do Areal. Segundo a corporação, durante a discussão, o suspeito — registrado como Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) — sacou um revólver que levava na cintura para intimidar a vítima.

Durante a abordagem, os militares constataram que o homem não possuía passagens pela polícia. Como medida de segurança, a equipe encaminhou à delegacia o autor e todo o seu acervo bélico registrado: um revólver calibre .357 Mag, uma espingarda calibre 12 e outra calibre .22 LR.

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A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde o delegado de plantão formalizou o Auto de Apreensão do revólver utilizado no crime de ameaça e deu andamento às medidas legais cabíveis.