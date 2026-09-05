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CAC é preso após ameaçar vizinho com arma por vaga de garagem no Areal

Discussão por carro estacionado mobilizou a PMDF; suspeito teve revólver e acervo bélico apreendidos na 21ª DP

A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) - (crédito: Divulgação/PMDF)
A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um conflito entre vizinhos motivado por um veículo estacionado na porta de uma residência terminou com a prisão de um homem e a apreensão de uma arma de fogo na tarde deste sábado (5/9). O caso ocorreu por volta das 15h30, na QS 08 do Areal. Segundo a corporação, durante a discussão, o suspeito — registrado como Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) — sacou um revólver que levava na cintura para intimidar a vítima.

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Durante a abordagem, os militares constataram que o homem não possuía passagens pela polícia. Como medida de segurança, a equipe encaminhou à delegacia o autor e todo o seu acervo bélico registrado: um revólver calibre .357 Mag, uma espingarda calibre 12 e outra calibre .22 LR.

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A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde o delegado de plantão formalizou o Auto de Apreensão do revólver utilizado no crime de ameaça e deu andamento às medidas legais cabíveis.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 05/09/2026 21:27
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