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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Homem é preso após atacar esposa com marreta em Santa Maria

Agressor foi contido por moradores após atingir a mulher na cabeça e ferir outro homem que tentou intervir na agressão

Homem foi encaminhado à 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), onde a ocorrência foi registrada - (crédito: Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press)
Homem foi encaminhado à 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), onde a ocorrência foi registrada - (crédito: Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press)

Um homem foi preso após atacar a própria esposa com uma marreta, na CL 407, em Santa Maria. Segundo informações preliminares, o suspeito atingiu a mulher na cabeça, provocando um corte profundo. Um terceiro homem também ficou ferido ao tentar intervir na situação.

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Após o ataque, que o ocorreu neste domingo (6/9), o suspeito foi contido por populares e sofreu agressões antes da chegada dos policiais militares do 26º Batalhão (26º BPM). O caso foi registrado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) como tentativa de feminicídio.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar atendimento às vítimas e ao suspeito. Os três envolvidos foram encaminhados a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico.

Após o atendimento, o homem foi encaminhado à 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais foram adotados.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 07/09/2026 12:50
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