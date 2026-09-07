Celina Leão convoca militância em ato do 7 de Setembro

Durante o lançamento da campanha de Wellington Luiz (MDB) a deputado distrital nesta segunda-feira (7/9), a governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), enfatizou a união de base aliada e apresentou um balanço de ações emergenciais e estruturantes da gestão.

Em discurso voltado à mobilização política, a governadora buscou contrastar a atual administração com governos passados, citando a superação de crises no funcionalismo, na segurança pública e o combate a críticas dos adversários.

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“Os nossos adversários falavam que a gente ia ficar 15 anos sem nomear ninguém. Semana passada foram 2.681 professoras”, disse Celina Leão ao mencionar os avanços na contratação de servidores para a rede de ensino.

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Na área social e de atendimento especializado, a governadora elencou entregas na saúde e infraestrutura, ressaltando o foco na assistência a famílias e mães atípicas do Distrito Federal.

“Nós estamos criando aqui no Parque da Cidade a Casa da Mãe Atípica, para cuidar de quem cuida, mais um centro de referência no Riacho Fundo, em Taguatinga. Nós fizemos 20 mil cirurgias e 200 mil consultas”, detalhou Celina.

Balanço e alianças

Para além das ações na saúde, a candidata abordou investimentos em habitação popular e regularização fundiária, ressaltando projetos já em andamento e reuniões agendadas com cooperativas da área.

No tocante às obras de grande porte, Celina relembrou a desocupação e destinação do Centro Administrativo do DF (Centrad), apontando a medida como marco de superação em sua passagem pelo Executivo.

“Todo mundo falava que era impossível ocupar um Centro Administrativo em cinco meses. Era impossível para quem não tem time. Nós fomos lá e fizemos o impossível: ocupamos o Centro Administrativo que estava abandonado há mais de 15 anos”, declarou.

Acompanhada de aliados e vestindo cores cívicas, a governadora associou o ato ao grupo político apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, citando Michelle Bolsonaro e Bia Kicis para o Senado.

Ao encerrar o encontro, Celina convocou a militância a ir às ruas contra desinformações e provocações até o dia da votação, reforçando a confiança na vitória e na continuidade dos projetos vigentes.