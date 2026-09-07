Paula Belmonte destaca democracia e promete priorizar a saúde em campanha

A candidata participou das atividades ao lado dos filhos e destacou a presença da família na agenda - (crédito: Maria Eduarda Lavocat CB/D.A Press)

A candidata ao Governo do Distrito Federal Paula Belmonte aproveitou o feriado da Independência do Brasil, nesta segunda-feira (7/9), para dedicar a agenda de campanha à valorização da democracia. Segundo ela, a data também representa uma oportunidade para apresentar seu nome como alternativa na disputa pelo Palácio do Buriti.

“Minha expectativa para o dia é, primeiro, enaltecer o 7 de Setembro, que é o Dia da nossa Independência e que é importante para nós, e o fortalecimento da nossa democracia. Estou muito feliz de estar aqui, sendo muito bem recebida, abraçada e mostrando que, no Governo do Distrito Federal, tem um nome que é uma alternativa, Paula Belmonte”, afirmou.

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A candidata participou das atividades ao lado dos filhos e destacou a presença da família na agenda. “Hoje nós vamos fazer alguns vídeos para que possamos fazer a propaganda eleitoral e estamos aqui com a minha família, meus filhos, acompanhando, para enaltecer e fortalecer esse dia 7 de Setembro e mostrar que a democracia e a família estão todos juntos”, afirmou.

Ao Correio, Paula Belmonte afirmou que a saúde será uma das prioridades de sua campanha. A candidata defendeu a modernização do sistema público e a ampliação do atendimento nas próprias comunidades.

“Quero destacar que a gente vai trazer a saúde como prioridade absoluta, trazer a modernidade para a saúde. Hoje, o pobre tem uma saúde minguada e o rico, que tem um plano de saúde, pode ter acesso à saúde. Então, nós vamos trazer modernidade para a saúde, fazer com que as cirurgias aconteçam e, mais do que isso, chamar o corpo de médicos e enfermeiros. Nós temos esse compromisso com as pessoas”, disse.

Paula também defendeu o fortalecimento da atenção básica e da saúde primária, com maior presença de profissionais nas comunidades. “Eu tenho andado e conversado com as pessoas, e o que elas falam é que muitas vezes não têm acesso à saúde. Muitas vezes, elas moram em uma região e têm que ir para outra. Então, a saúde que a gente vai trazer é uma saúde de perto, para perto das pessoas. A saúde básica, primária, para que possamos ter o agente comunitário de saúde lá na comunidade, junto com a família, observando isso”, afirmou.

Segundo a candidata, a proposta inclui a contratação de médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde para ampliar o atendimento domiciliar e a presença da rede pública nas comunidades.