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Eleições 2026

Paula Belmonte destaca democracia e promete priorizar a saúde em campanha

A candidata ao GDF participou das atividades de 7 de Setembro ao lado dos filhos e defendeu a ampliação do atendimento médico nas comunidades

A candidata participou das atividades ao lado dos filhos e destacou a presença da família na agenda - (crédito: Maria Eduarda Lavocat CB/D.A Press)
A candidata participou das atividades ao lado dos filhos e destacou a presença da família na agenda - (crédito: Maria Eduarda Lavocat CB/D.A Press)

A candidata ao Governo do Distrito Federal Paula Belmonte aproveitou o feriado da Independência do Brasil, nesta segunda-feira (7/9), para dedicar a agenda de campanha à valorização da democracia. Segundo ela, a data também representa uma oportunidade para apresentar seu nome como alternativa na disputa pelo Palácio do Buriti.

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“Minha expectativa para o dia é, primeiro, enaltecer o 7 de Setembro, que é o Dia da nossa Independência e que é importante para nós, e o fortalecimento da nossa democracia. Estou muito feliz de estar aqui, sendo muito bem recebida, abraçada e mostrando que, no Governo do Distrito Federal, tem um nome que é uma alternativa, Paula Belmonte”, afirmou.

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A candidata participou das atividades ao lado dos filhos e destacou a presença da família na agenda. “Hoje nós vamos fazer alguns vídeos para que possamos fazer a propaganda eleitoral e estamos aqui com a minha família, meus filhos, acompanhando, para enaltecer e fortalecer esse dia 7 de Setembro e mostrar que a democracia e a família estão todos juntos”, afirmou.

Ao Correio, Paula Belmonte afirmou que a saúde será uma das prioridades de sua campanha. A candidata defendeu a modernização do sistema público e a ampliação do atendimento nas próprias comunidades.

“Quero destacar que a gente vai trazer a saúde como prioridade absoluta, trazer a modernidade para a saúde. Hoje, o pobre tem uma saúde minguada e o rico, que tem um plano de saúde, pode ter acesso à saúde. Então, nós vamos trazer modernidade para a saúde, fazer com que as cirurgias aconteçam e, mais do que isso, chamar o corpo de médicos e enfermeiros. Nós temos esse compromisso com as pessoas”, disse.

Paula também defendeu o fortalecimento da atenção básica e da saúde primária, com maior presença de profissionais nas comunidades. “Eu tenho andado e conversado com as pessoas, e o que elas falam é que muitas vezes não têm acesso à saúde. Muitas vezes, elas moram em uma região e têm que ir para outra. Então, a saúde que a gente vai trazer é uma saúde de perto, para perto das pessoas. A saúde básica, primária, para que possamos ter o agente comunitário de saúde lá na comunidade, junto com a família, observando isso”, afirmou.

Segundo a candidata, a proposta inclui a contratação de médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde para ampliar o atendimento domiciliar e a presença da rede pública nas comunidades.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 07/09/2026 12:28
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