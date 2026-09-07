Grass participa de Grito dos Excluídos e defende direitos das mulheres

Leandro Grass ao lado da ministra das Mulheres participou do 32º Grito dos Excluídos e das Excluídas neste 7 de Setembro - (crédito: Divulgação/ Jr Rosa)

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) participou nesta segunda-feira (7/9) do Grito dos Excluídos, na Praça Zumbi dos Palmares, em Brasília, e defendeu que as políticas públicas do DF tenham como prioridade a população em situação de vulnerabilidade.

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Durante a agenda, o candidato afirmou que o Grito dos Excluídos, realizado há 32 anos, faz parte de sua trajetória política e de sua formação. De acordo com ele, as pautas defendidas pelo evento, cujo lema desta edição é “Na defesa da Terra, da Paz e da Moradia, erguemos a voz: Mulheres Vivas e Soberania!”, dialoga diretamente com seu programa de governo.

Para ampliar a garantia de direitos para as mulheres, Leandro Grass afirmou que pretende criar o programa “DF Delas”, com prioridade para a população feminina em diferentes áreas da administração pública. “As mulheres são as mais afetadas pela pobreza, pela violência e pela ausência de direitos básicos”, afirmou.

A proposta prevê atenção especial à segurança, à educação e à ampliação de creches públicas. Grass também afirmou que pretende reservar cargos exclusivamente para mulheres em seu governo. “Vamos ter aí pelo menos metade do meu secretariado para mulheres, e isso significa não só aumento da presença feminina, mas também o olhar, a legitimidade feminina para o meu governo”, afirmou.

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Na área habitacional, o candidato prometeu construir milhares de moradias por ano e afirma que pretende zerar o déficit habitacional do Distrito Federal. “A falta de moradia resulta em vários problemas sociais, como a grilagem e o aumento de população de rua. A gente coloca um programa de governo muito ousado que é de 10 mil moradias no mínimo por ano.”

A proposta de Grass inclui a utilização de programas como o Minha Casa, Minha Vida, além de políticas próprias do governo local e ações por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab).

Para a população em situação de rua, o candidato defendeu a adoção do princípio da “moradia primeiro”, com acesso à aluguel social ou unidades habitacionais antes da implementação de outras medidas de assistência.

Grass também afirmou que, caso seja eleito, pretende ampliar a participação popular na administração do DF. “Não podemos implementar nenhuma política pública sem a participação social”, afirmou.

Entre as propostas estão a criação de uma instância permanente de participação social, a implantação do orçamento participativo e a criação de conselhos de cidadãos em cada região administrativa para receber demandas da população. Segundo ele, o diálogo com movimentos sociais, sindicatos e entidades será mantido ao longo da gestão.