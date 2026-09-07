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Grass defende soberania e garantia de direitos para população do DF

Candidato ao GDF diz que soberania significa garantir liberdade, direitos e capacidade de o país decidir o próprio futuro

Leandro Grass realiza ato com apoiadores na Rodoviária do Plano Piloto neste 7 de Setembro - (crédito: Luana Nogueira/ Esp/ CB)
Leandro Grass realiza ato com apoiadores na Rodoviária do Plano Piloto neste 7 de Setembro - (crédito: Luana Nogueira/ Esp/ CB)

Por Luana Nogueira — Especial para o Correio

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A soberania brasileira e brasiliense foi uma das principais bandeiras defendidas pelo candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) neste 7 de Setembro. “Soberania e democracia são os dois valores que a gente leva para hoje”, afirmou. Na manhã desta segunda, Grass participou do desfile na Esplanada dos Ministérios ao lado de apoiadores e, em seguida, panfletou ao lado da militância do seu partido na Rodoviária do Plano Piloto. 

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Durante a agenda, o candidato afirmou que a soberania está relacionada à capacidade de o Brasil decidir seu próprio futuro sem se submeter a outros países. “Defender a soberania significa defender o povo brasileiro, defender a nossa liberdade, a nossa possibilidade de escolher quem vai nos representar, quem vai nos governar”, afirmou. 

O candidato afirmou que, se eleito, sua prioridade será ampliar a garantia de direitos para a população brasiliense. “Sem soberania não há democracia. E democracia não é só eleição, também é garantia de direitos, direito a morar, a comer, estudar, trabalhar e a ter saúde”, afirmou. “O Brasil e o Distrito Federal precisam ser exemplo de vida, de dignidade para a população”, afirmou. 

Questionado sobre o indeferimento da candidatura de José Roberto Arruda, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), Grass disse que a decisão judicial deve ser respeitada, mas afirmou que o indeferimento não altera a estratégia de sua campanha. “Da nossa parte é continuar trabalhando, continuar levando o nosso projeto pra rua”, declarou. Para o candidato, a população deverá escolher entre os nomes que permanecerem na disputa aquele que apresentar o melhor projeto para o Distrito Federal.

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Por Correio Braziliense
postado em 07/09/2026 14:40
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