Grass defende soberania e garantia de direitos para população do DF

Leandro Grass realiza ato com apoiadores na Rodoviária do Plano Piloto neste 7 de Setembro - (crédito: Luana Nogueira/ Esp/ CB)

Por Luana Nogueira — Especial para o Correio

A soberania brasileira e brasiliense foi uma das principais bandeiras defendidas pelo candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) neste 7 de Setembro. “Soberania e democracia são os dois valores que a gente leva para hoje”, afirmou. Na manhã desta segunda, Grass participou do desfile na Esplanada dos Ministérios ao lado de apoiadores e, em seguida, panfletou ao lado da militância do seu partido na Rodoviária do Plano Piloto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a agenda, o candidato afirmou que a soberania está relacionada à capacidade de o Brasil decidir seu próprio futuro sem se submeter a outros países. “Defender a soberania significa defender o povo brasileiro, defender a nossa liberdade, a nossa possibilidade de escolher quem vai nos representar, quem vai nos governar”, afirmou.

Leia mais: Leandro Grass promete fomentar agricultura familiar e turismo em Brazlândia



O candidato afirmou que, se eleito, sua prioridade será ampliar a garantia de direitos para a população brasiliense. “Sem soberania não há democracia. E democracia não é só eleição, também é garantia de direitos, direito a morar, a comer, estudar, trabalhar e a ter saúde”, afirmou. “O Brasil e o Distrito Federal precisam ser exemplo de vida, de dignidade para a população”, afirmou.

Questionado sobre o indeferimento da candidatura de José Roberto Arruda, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), Grass disse que a decisão judicial deve ser respeitada, mas afirmou que o indeferimento não altera a estratégia de sua campanha. “Da nossa parte é continuar trabalhando, continuar levando o nosso projeto pra rua”, declarou. Para o candidato, a população deverá escolher entre os nomes que permanecerem na disputa aquele que apresentar o melhor projeto para o Distrito Federal.