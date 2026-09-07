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INVESTIGAÇÃO

Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado boiando no Lago Paranoá

Homem adulto foi localizado nas proximidades da Ponte JK na manhã desta segunda-feira (7/9). Bombeiros utilizaram três embarcações para o resgate

Bombeiros resgatam corpo boiando no Lago Paranoá - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Bombeiros resgatam corpo boiando no Lago Paranoá - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O corpo de um homem adulto foi encontrado boiando no Lago Paranoá, nas proximidades do terceiro arco da Ponte JK, na manhã desta segunda-feira (7/9). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para averiguar a possível presença de um corpo na água e realizar posteriormente o resgate.

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A corporação foi chamada às 9h15 e encaminhou três embarcações para a operação. No local, equipes de mergulhadores confirmaram que se tratava do corpo de um homem adulto, que já apresentava rigidez cadavérica.

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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar os procedimentos pertinentes ao caso. Não foram divulgados mais detalhes.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 07/09/2026 15:11 / atualizado em 07/09/2026 15:20
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