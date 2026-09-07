Forças Armadas e de segurança desfilam na Esplanada dos Ministérios

Pirâmide Humana com 23 militares é destaque no desfile de 7 de Setembro - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press)

Após a apresentação dos três eixos temáticos que marcaram o início do desfile de 7 de Setembro, as Forças Armadas do Brasil e as forças de segurança do Distrito Federal tomaram a Esplanada dos Ministérios nesta segunda-feira (7/9). Marinha, Exército e Aeronáutica participaram da cerimônia, acompanhadas por bandas militares, tropas especializadas, grupamentos femininos e instituições de ensino ligadas às corporações.

A passagem das tropas começou com a Marinha do Brasil, acompanhada pela Banda Marcial dos Fuzileiros Navais. Helicópteros da força sobrevoaram a Esplanada, carregando a bandeira do Brasil, enquanto os grupamentos terrestres seguiram pelo percurso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os grupos que participaram da apresentação estavam os Fuzileiros Navais, o Batalhão de Proteção e Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, além do grupamento feminino da Marinha.

Na sequência, foi a vez do Exército Brasileiro. A passagem contou com a participação da Banda do Batalhão da Guarda Presidencial e de integrantes da Escola Militar de Brasília. Helicópteros da força também sobrevoaram a Esplanada durante a apresentação.

Desfilaram ainda a Escola de Sargentos de Logística, o Grupo de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), o grupamento feminino de oficiais e graduados, além de integrantes do grupamento de comunicações e guerra eletrônica.

A Força Aérea Brasileira (FAB) encerrou a participação das Forças Armadas na apresentação terrestre. A Banda de Música da Base Aérea de Brasília acompanhou o desfile, enquanto aeronaves sobrevoaram a Esplanada.

O público acompanhou a passagem de aviões de diferentes tamanhos e modelos. Algumas aeronaves realizaram demonstrações com fumaça nas cores verde e amarela, formando rastros no céu de Brasília.

Também desfilaram o grupamento feminino da Aeronáutica e o grupamento de aeronavegantes. Um caminhão de resgate da Força Aérea Brasileira integrou a passagem dos equipamentos utilizados pela corporação.

Forças do DF

Depois das Forças Armadas, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciou sua participação no desfile. A apresentação contou com a Banda da PMDF e a guarda responsável por conduzir as bandeiras Nacional, do Distrito Federal e da própria corporação.

O Curso de Formação de Praças da PMDF também participou da cerimônia. Na sequência, desfilaram tropas especializadas da corporação, incluindo os grupamentos de Choque, Rotam e Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

A Escola Militar Tiradentes do Distrito Federal participou da programação com sua banda e com o desfile de suas turmas de estudantes.

O Colégio Militar Dom Pedro II, vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), abriu a participação da corporação no desfile. A Banda do CBMDF acompanhou a passagem das tropas. Em seguida, desfilou o pelotão feminino da corporação.

Também participaram integrantes do pelotão de multiemprego, formado por militares distribuídos em diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal. O grupo atua em ações de prevenção e combate a incêndios, entre outras ocorrências.

A apresentação contou ainda com o pelotão de operações de alta complexidade, além de integrantes dos grupamentos especializados de busca e salvamento, proteção ambiental e aviação operacional.

Mulheres no Exército

Um dos momentos de destaque da passagem das tropas ocorreu com a participação das primeiras mulheres do Exército Brasileiro incorporadas pelo serviço militar inicial feminino. As militares formaram a bandeira nacional em frente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a cerimônia.

A participação marca a presença feminina em uma modalidade de serviço que passou a incorporar mulheres de forma inicial e voluntária nas Forças Armadas.