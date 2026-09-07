Brasília sedia Encontro Latino-Americano da Administração

O presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal (CRA-DF), Hélio Queiroz é entrevistado pelo CB.Poder nesta segunda-feira (7/9). - (crédito: Correio Braziliense)

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

O futuro da gestão pública e privada foi o tema desta segunda-feira (7/9) do CB.Poder - parceria entre o Correio e a TV Brasília - às vésperas do XXV Encontro Latino-Americano de Administração. O evento será realizado de 9 a 11 de setembro, no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília. Aos jornalistas Adriana Bernardes e Roberto Fonseca, o presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal (CRA-DF), Hélio Queiroz, destacou a dimensão do encontro, que reunirá representantes de diferentes países para discutir os rumos da profissão.

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“É o maior encontro da América Latina. Neste encontro participam 12 países latino-americanos [...] Vamos estar discutindo não apenas a importância da administração, mas discutindo as mudanças que está tendo na tecnologia, o que precisamos fazer como administrador.”

Entre os assuntos que devem dominar as discussões está o impacto da evolução tecnológica na profissão. Para Queiroz, a preparação dos profissionais para acompanhar essas mudanças ainda é um desafio.

“O nosso desafio é a evolução da tecnologia, para a qual poucos estão preparados, principalmente, com relação à inteligência artificial.”

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Outro ponto destacado pelo presidente do CRA-DF foi a formação dos novos administradores. Ele demonstrou preocupação especialmente com os profissionais que concluem a graduação na modalidade de ensino a distância.

“Tem alunos hoje formados à distância que não estão preparados para toda essa evolução. A lei nos permite que tirem o seu diploma, sejam administradores, mas a grande maioria não está preparada para ser um administrador. Esse é o nosso grande desafio."



Na avaliação de Queiroz, os cursos de administração a distância deveriam ter regras mais rígidas. “Quando o ensino a distância foi regulamentado, deveria ter uma rigidez maior, principalmente nos ensinos como administração.”

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Para ele, a formação inadequada pode gerar impactos para toda a sociedade. “Porque o administrador hoje é um cargo, é uma função muito importante para gerir o próprio país e para gerir as instituições privadas. E quando você sai de uma faculdade sem você ter uma preparação, sem você estar preparado para administrar, quem perde é a sociedade.”

Durante a entrevista, Queiroz também defendeu que a profissão de administrador seja reconhecida como carreira típica de Estado. Segundo ele, a categoria trabalha junto ao Congresso Nacional para avançar com a proposta.

Confira a entrevista na íntegra: