Caputo promete reforçar fiscalização e frequência de coletivos no DF

Durante agenda de campanha na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, nesta segunda-feira (7/9), Kiko Caputo (Novo) afirmou que pretende ampliar a fiscalização sobre as empresas de ônibus, caso seja eleito. O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) disse que o governo precisa verificar se as concessionárias cumprem o número de veículos e a frequência previstos para as linhas, inclusive nos fins de semana e feriados.

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De acordo com o político, a fiscalização deve verificar o cumprimento dos contratos pelas empresas. “Vamos fazer uma fiscalização efetiva para ver se não somente nos feriados, mas nos dias de semana, as concessionárias estão colocando os coletivos no número correto e na frequência correta, porque o DF paga muito dinheiro para eles. Aliás, dinheiro que é nosso, arrecadado dos nossos impostos. Então temos que ter uma fiscalização efetiva nas empresas de ônibus. Isso vai melhorar pra todo mundo”, afirmou.

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O candidato também relacionou as mudanças no transporte a uma proposta mais ampla de gestão pública em outras áreas. “Vai haver choque no transporte. Choque de honestidade é o primeiro, depois choque de gestão e, com gestão, vocês podem ter certeza, tudo vai melhorar: a saúde, a segurança, o transporte e a mobilidade pública”, disse.

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Caputo ainda criticou as condições atuais do sistema metroviário do DF e defendeu investimentos para ampliar a rede. A proposta do candidato prevê a extensão da linha até o fim de Samambaia e, em outra frente, a expansão em direção ao Sol Nascente e Ceilândia. “Não podemos admitir o metrô sucateado do jeito que ele está. Vamos fazer um investimento maciço”, declarou.



