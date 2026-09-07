Desfile destaca soberania e união nacional na Esplanada

O eixo temático “Soberania, a força que une o Brasil” foi o primeiro eixo temático do desfile de 7 de Setembro nesta segunda-feira (7/9), na Esplanada dos Ministérios. A apresentação reuniu estudantes, trabalhadores de diferentes setores, profissionais da saúde e da engenharia, agricultores e representantes de órgãos ambientais para representar diferentes áreas consideradas estratégicas para o país.

A Banda do Exército acompanhou a passagem dos participantes. Na sequência, estudantes do Instituto Federal de Brasília (IFB) desfilaram, carregando a bandeira do Brasil. Representantes dos trabalhadores também estavam presentes, levando a bandeira com o nome do eixo temático.

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Médicos participaram levando livros em referência à importância do estudo e da formação profissional. Também foram representados engenheiros, trabalhadores de diferentes setores e trabalhadores rurais.

A produção de alimentos ganhou destaque durante o desfile. Agricultores carregaram um painel com a palavra “BRASIL”, formado por imagens de frutas e verduras. Logo atrás, passaram tratores e representantes ligados ao uso de bioinsumos, reforçando a presença do setor agropecuário na apresentação.

O meio ambiente fez parte do primeiro eixo temático. Representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e integrantes da Brigada Florestal do Ibama, por meio do Prevfogo, participaram da apresentação. O grupo representou o trabalho de prevenção e combate aos incêndios florestais e de proteção das áreas ambientais do país.

A diversidade de participantes buscou apresentar a soberania nacional a partir de diferentes setores da sociedade, passando pela educação, trabalho, produção de alimentos, saúde, engenharia e preservação ambiental. Os outros dois eixos temáticos do desfile foram: Pela proteção de meninas e mulheres e A Copa do Mundo Feminina de 2027 é no Brasil.