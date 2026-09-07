Bombeiros usam 2 mil litros de água para combater incêndio em barraco

Um barraco de madeira pegou fogo na tarde desta segunda-feira (7/9) no Núcleo Rural Capão Comprido, em São Sebastião. Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizaram três viaturas para o atendimento.

No local, as equipes usaram linhas de mangueiras pressurizadas com água para o combate às chamas e controlaram e extinguiram o incêndio, evitando que o fogo se propagasse para outras residências próximas.

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Segundo a corporação, foram utilizados dois mil litros de água no serviço. Não houve feridos, e a perícia foi dispensada.