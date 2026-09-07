Elisson Ferreira anuncia programa para renegociar dívidas e limpar o nome

Elisson Ferreira (Agir) explicou que a demanda por soluções financeiras emergiu diretamente do diálogo com os cidadãos - (crédito: Divulgação)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), Elisson Ferreira (Agir) anunciou, neste domingo (7/9), a criação do "Recomeça Brasília", um programa voltado para a renegociação massiva de dívidas da população local. A iniciativa, estruturada pela equipe econômica do postulante ao GDF, foi divulgada durante as agendas de campanha, que incluiu ouvir moradores no desfile de 7 de Setembro e compromissos nas regiões administrativas do Paranoá e do Itapoã.

O candidato explicou que a demanda por soluções financeiras emergiu diretamente do diálogo com os cidadãos ao longo de todo o dia. “Hoje talvez seja uma das agendas mais intensas do ano”, exaltou.

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“No desfile de 7 de Setembro, nas reuniões e nas conversas com a população, o povo tem falado a mesma coisa: está difícil pagar as contas. Brasília tem gente trabalhadora, gente que quer pagar, mas que precisa de uma oportunidade real para recomeçar”, afirmou Elisson.

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O objetivo central do projeto é limpar o nome dos brasilienses, renegociar impostos em atraso e colaborar com a recuperação financeira do Banco de Brasília (BRB), oferecendo uma resposta à crise de endividamento que sufoca milhares de famílias no DF.

No escopo do programa, estão previstas medidas para a renegociação de tributos como IPTU, IPVA e TLP, com alternativas de parcelamento amplo e descontos sobre multas e juros, além de débitos de cartões de crédito, empréstimos e pendências com o BRB e o BRBCard.

A proposta funcionará como um mutirão permanente de renegociação e pretende articular esforços entre o Governo do Distrito Federal, o BRB, o Procon, a Secretaria de Economia, a Procuradoria-Geral do DF, instituições financeiras, empresas de serviços e órgãos de defesa do consumidor.

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Entre as ações planejadas, também estão frentes de apoio jurídico, conciliação e educação financeira direcionadas ao superendividamento, com foco em famílias de baixa renda, trabalhadores autônomos, microempreendedores, servidores endividados e pequenos comerciantes.

Recuperação de crédito

A urgência do "Recomeça Brasília" se baseia em dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada pela Fecomércio-DF, que apontam que 79,9% das famílias do Distrito Federal estavam endividadas em julho de 2026, com 51,2% Delas em atraso — índices muito acima da média nacional. Para o candidato, a reestruturação de crédito é uma medida de responsabilidade fiscal e de giro econômico para a cidade.

“Não é perdoar calote. É recuperar o cidadão, recuperar o crédito, recuperar a arrecadação e fazer o dinheiro voltar a circular na cidade. O governo precisa entender que dívida que ninguém consegue pagar também não vira receita. Nós vamos criar uma política séria para quem quer pagar e precisa respirar”, disse.

Além de desafogar a população, Ferreira destacou que a reestruturação do crédito das famílias será decisiva para reativar o comércio local e fortalecer o próprio Banco de Brasília. “O BRB é patrimônio do Distrito Federal. A melhor forma de fortalecer o banco não é abandonar quem está devendo, é chamar para a mesa, renegociar com responsabilidade e recuperar crédito. Quando o cidadão limpa o nome, ele volta a consumir, volta a empreender, volta a pagar imposto e a cidade inteira ganha”, disse.

O detalhamento completo do plano, com seus critérios legais e parâmetros fiscais, será apresentado nos próximos dias. O postulante ao Palácio do Buriti concluiu que o poder público deve agir com sensibilidade diante dos apelos populares por um recomeço econômico.

“Nós estamos ouvindo a população todos os dias. E quando a população fala, um governo sério precisa escutar. Brasília precisa de um programa de recomeço. O cidadão não pode passar a vida inteira preso a uma dívida. O nosso compromisso é abrir uma porta para que quem quer pagar consiga pagar, limpar o nome e seguir em frente”, completou Elisson.