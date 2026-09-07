No 7 de Setembro, Cappelli defende soberania e governo voltado ao povo

Durante a agenda pública nesta segunda-feira (7/9), o candidato ao Governo do Distrito Federal pelo PSB, Ricardo Cappelli, acompanhou o Desfile Cívico-Militar na Esplanada dos Ministérios e conversou com populares sobre a importância das datas nacionais. Para o postulante, o momento festivo na capital federal deve ir além das celebrações formais e traduzir-se em compromisso com as instituições democráticas.

“É Dia da Pátria, o nosso 7 de setembro, estamos aqui na Esplanada acompanhando o Desfile Cívico. É um dia de reafirmar a soberania do Brasil, de defender o nosso país”, afirmou o candidato do PSB ao defender que a independência nacional também se consolida por meio de políticas públicas voltadas às necessidades reais da população.

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Aprofundando as propostas de seu programa de governo para o Distrito Federal, Cappelli destacou ações prioritárias para a saúde, como o fortalecimento da rede, o reforço de equipes médicas e a realização de mutirões para solucionar os atrasos no atendimento especializado.

“Por isso que eu vou zerar a fila da saúde no Distrito Federal, com o programa Fila Zero”, declarou Cappelli ao apontar a medida como a solução para extinguir a espera por consultas, exames e cirurgias na rede pública.

Na área de mobilidade e apoio ao trabalhador autônomo, o candidato defendeu a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motoristas de aplicativo e entregadores que atuam no DF, medida que visa reduzir custos operacionais de quem utiliza o próprio veículo para gerar renda.