As imagens do desfile de 7 de Setembro em Brasília

Pirâmide humana foi um dos destaques do desfile - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O tradicional desfile de 7 de Setembro tomou a Esplanada dos Ministérios nesta segunda-feira (7/9). Diversas autoridades — como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin — marcaram presença no evento. Além, é claro, do presidente Lula.

Veja alguns dos cliques realizado pela equipe de fotojornalistas do Correio:



































































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Desfiles e mensagens

A cerimônia deste ano reuniu autoridades dos Três Poderes e destaca temas considerados centrais para a programação do desfile, com foco na soberania nacional, no enfrentamento à violência contra as mulheres e na preparação para a Copa Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

A primeira-dama Janja Lula da Silva escolheu um vestido branco avaliado em R$ 2.360 para acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as comemorações do 7 de Setembro.

A peça escolhida por Janja é o "Vestido Midi Bordado Branco - Pietra", da marca brasileira Marie Mercié. De acordo com o site da grife, o modelo é confeccionado com fibras naturais de linho e algodão e tem mangas 3/4, comprimento midi e bordados em tons de verde.