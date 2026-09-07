Foragida por furto de R$ 3,2 mil em drogaria é presa

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) capturou, em Samambaia Norte, Emmanuella Alves Cordeiro, procurada por furtar R$ 3,2 mil em produtos de higiene em uma farmácia da Asa Norte. O crime ocorreu em 17 de julho e, à época, a 2ª Delegacia de Polícia divulgou a foto da criminosa. O cunhado dela, identificado como Marcelo Mendes Nakamura, também foi detido em razão de um mandado de prisão em aberto por roubo.

As prisões ocorreram nesta segunda-feira (7/9), após serviço integrado entre o Gtop 31 e o 11º Batalhão de Samambaia. Segundo as investigações conduzidas pela 2ª DP, nos últimos três anos Emmanuella foi detida três vezes por furto e roubo. Cumpria pena em regime domiciliar e violou a tornozeleira eletrônica momentos antes de furtar a drogaria no último dia 17.

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De acordo com a PM, Emanuella estava em um imóvel na Quadra 402 junto aos três filhos, de 4 e 3 anos e um bebê de 9 meses. As crianças permaneceram sob os cuidados de outro cunhado. Os dois foragidos foram encaminhados à delegacia de plantão para o cumprimento dos respectivos mandados judiciais.



