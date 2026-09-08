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Manutenção

Lago Sul terá corte de energia nesta quarta-feira (9/9)

Suspensão será feita para modernização da rede elétrica entre 10h e 14h, na área da SHIS QI 17

Serviço de manutenção em área do Lago Sul - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)
Serviço de manutenção em área do Lago Sul - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

A área da Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS) QI 17 no Lago Sul terá fornecimento de energia interompido nesta quarta-feira (9/9) para serviços de modernização da rede elétrica. O desligamento ocorrerá de 10h às 14h. 

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A rede voltará previamente caso o trabalho termine antes do horário previsto. Além das suspensões programadas, outras regiões podem sofrer quedas sem comunicação prévia. Nesses casos, ocorrências podem ser registradas pelo número 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

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*Informações da Agência Brasília

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel 

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 08/09/2026 14:55
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