Celina Leão realiza vistoria em obras de Santa Maria nesta terça (8/9)

A chefe do Buriti assinou 18 ordens de serviço para intervenções de zeladoria e infraestrutura na região - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A.Press)

A governadora Celina Leão (PP) esteve em Santa Maria nesta terça-feira (8/9) para a edição do programa GDF na Sua Porta, na região. Na ocasião, a chefe do Buriti assinou 18 ordens de serviço para intervenções de zeladoria e infraestrutura na região, com investimentos aproximados em R$ 19 milhões. Entre os serviços previstos estão drenagem e pavimentação de ruas, recuperação asfáltica, construção e reforma de calçadas, manutenção de quadras esportivas, implantação de parques infantis, instalação de redutores de velocidade e melhorias em áreas de lazer.

A edição de Santa Maria integra uma série de ações do GDF na Sua Porta. Segundo informações do governo, até o momento foram assinadas mais de 300 ordens de serviço por meio da iniciativa, com investimentos de aproximadamente R$ 300 milhões.

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Durante a agenda, Celina destacou que o objetivo do programa é levar para as regiões administrativas serviços apontados pelos próprios moradores como necessários. “Esse programa nos aproxima muita população que fala sobre o seu dia-a-dia, aquilo que ele sente falta para que o governo chegue e faça tudo de uma vez só”, disse.

Intervenções

Durante a visita à região, a atual governadora também realizou vistorias técnicas em obras que estão em andamento. Uma delas é a construção de um Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) na Vila DVO. A previsão é de que a obra seja concluída até o fim deste ano. “O DVO é muito histórico. Um povo muito guerreiro. É um bairro que está dentro de Santa Maria, mas que precisava dessa atenção e desse olhar”, afirmou.

Segundo a governadora, o terreno para a construção da unidade havia sido destinado à comunidade havia mais de duas décadas. “Há 25 anos as pessoas esperavam essa creche. Quando nós assumimos o governo, essa creche estava paralisada, é uma obra que a empresa tinha largado a construção. Nós retomamos essa construção e vamos entregar essa obra até o final do ano”, declarou.

Outra obra vistoriada pela chefe do Executivo local foi a pavimentação da marginal da DF-290. O serviço recebeu investimento de R$ 6 milhões e contempla 3km de pavimentação. A previsão apresentada durante a visita é de que a intervenção seja entregue em até um mês.

Durante a última agenda na cidade, Celina vistoriou as obras de ampliação do terminal do BRT sul. O investimento previsto é de R$ 13 milhões. Segundo a governadora, a estrutura será ampliada para dobrar a capacidade atual de embarque e desembarque. “Esse terminal aqui é muito importante porque o número da demanda de passagem de dinheiro subiu demais, mas quando você coloca mais o ônibus você aumenta a sua capacidade, então você tem que ampliar também o seu espaço físico”, afirmou.

De acordo com Celina, atualmente mais de 60 mil passageiros utilizam o terminal para embarque e desembarque. A previsão é de que a obra seja concluída no próximo ano. “Isso vai significar conforto, qualidade, tecnologia e mais rapidez para o usuário que vai embarcar e desembarcar”, disse.

A governadora também falou sobre projetos futuros para a região. Segundo Celina, Santa Maria está entre as áreas que poderão ser beneficiadas pela nova Linha 2 do Metrô. Ela afirmou que o governo prepara uma apresentação sobre o estudo de viabilidade técnica do projeto. Celina disse que o estudo levou cerca de um ano para ser elaborado e que o governo avalia duas possibilidades de traçado antes de definir qual delas será adotada.

A governadora também mencionou a necessidade de discutir o transporte público entre o Distrito Federal e Goiás, especialmente diante da ligação de Santa Maria com municípios goianos. Segundo Celina, houve diálogo com o governador de Goiás, Daniel Vilela, sobre a possibilidade de uma atuação conjunta entre os dois governos.