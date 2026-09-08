Celina Leão destaca investimentos em segurança e infraestrutura no Plano Piloto

Durante a carreata em apoio ao candidato a deputado distrital Luis Miranda (Republicanos), a candidata ao GDF Celina Leão (PP) destacou projetos de acolhimento e reforço na segurança na região do Plano Piloto. Durante a agenda, no início da noite desta terça-feira (8/9), Celina afirmou que a criminalidade caiu quase 40% na Asa Norte desde que ela assumiu o Palácio do Buriti.

"Eu fui a governadora que conseguiu tirar duas favelas da Asa Norte, com acolhimento e responsabilidade. Em apenas quatro meses como governadora, reduzi quase 40% dos crimes da região. Me dê um ano, que irei zerar a taxa de criminalidade", garantiu.

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Celina destacou políticas públicas voltadas para a segurança e para o acolhimento de pessoas em situação de rua. "Estamos atendendo duas demandas: uma referente à população de rua e outra à retirada do Centro Pop da região", afirmou. Segundo a candidata, o espaço de acolhimento será transferido para outro local, com mais estrutura para continuar realizando os atendimentos. "Em pouco mais de cinco meses que assumi o governo do Distrito Federal, reduzi a violência. Conseguimos atender a todas as demandas, mas não conseguimos fazer de um dia para o outro", acrescentou.

Além da segurança, a governadora contou que recebeu demandas dos prefeitos da Asa Sul e da Asa Norte. "Recebi demandas de urbanização, de revitalização de calçadas. O Plano Piloto está recebendo atenção, estamos trocando calçadas que nunca passaram por revitalização, estamos cuidando da iluminação pública e da revitalização das quadras", afirmou.

Durante a carreata, em cima de um trio elétrico, a candidata ao GDF demonstrou apoio à candidatura de Luís Miranda à Câmara dos Deputados. "O Luis é um homem que fala grosso, que tem coragem. Eu não consigo fazer tudo sozinha, por isso estou apoiando ele. Já fomos deputados juntos e eu conheço de perto a competência do Luis", pontuou.

Celina também inaugurou seu comitê em Samambaia e conversou com moradores de Ceilândia para discutir as demandas da região.