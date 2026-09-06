Celina promete "grande nomeação para área da Saúde" após período de vedação eleitoral

Celina promete "grande nomeação para área da saúde" após vedação eleitoral - (crédito: Isabela Berrogain/CB/DA Press)

Governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP) comentou, durante agenda de campanha na Feira do Produtor de Vicente Pires, sobre os 2.681 professores nomeados para a rede pública, anunciados no fim de agosto, e prometeu “grande nomeação para a área da Saúde” após o período de vedação eleitoral. O evento ocorreu na manhã deste domingo (6/9).

Leia também: TRE-DF suspende propaganda de Celina por tempo excessivo de apoiadora

“Nós também vamos abrir um concurso da educação, porque nós nomeamos, nessa semana, quase todo o cadastro reserva”, destacou Celina. “Queremos substituir todos os professores temporários por efetivos, então vamos ter que chamar um grande concurso, e também teremos nomeações para todas as áreas, incluindo a da saúde”, prometeu a candidata.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a postulante, o GDF fará uma “grande nomeação para a área da saúde” após o fim da vedação eleitoral. Celina aproveitou a ocasião para relembrar que o concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), que ocorre ao longo deste domingo (5), foi lançado durante o governo dela e é o maior da pasta. “Quero pessoas habilitadas para cuidar de quem mais precisa”, disse.

“Esses profissionais vão para a Secretaria da Mulher, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Justiça e Cidadania. Temos 1.200 vagas garantidas e quase 3.800 no cadastro reserva para fazermos a maior política de assistência social que o DF já viu”, declarou a governadora.