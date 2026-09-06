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ELEIÇÕES 2026

Celina promete "grande nomeação para área da Saúde" após período de vedação eleitoral

Durante agenda eleitoral na Feira do Produtor de Vicente Pires, Celina Leão (PP) afirmou que haverá nomeação para todas as áreas, incluindo a da Saúde

Celina promete
Celina promete "grande nomeação para área da saúde" após vedação eleitoral - (crédito: Isabela Berrogain/CB/DA Press)

Governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP) comentou, durante agenda de campanha na Feira do Produtor de Vicente Pires, sobre os 2.681 professores nomeados para a rede pública, anunciados no fim de agosto, e prometeu “grande nomeação para a área da Saúde” após o período de vedação eleitoral. O evento ocorreu na manhã deste domingo (6/9).

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“Nós também vamos abrir um concurso da educação, porque nós nomeamos, nessa semana, quase todo o cadastro reserva”, destacou Celina. “Queremos substituir todos os professores temporários por efetivos, então vamos ter que chamar um grande concurso, e também teremos nomeações para todas as áreas, incluindo a da saúde”, prometeu a candidata.

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Segundo a postulante, o GDF fará uma “grande nomeação para a área da saúde” após o fim da vedação eleitoral. Celina aproveitou a ocasião para relembrar que o concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), que ocorre ao longo deste domingo (5), foi lançado durante o governo dela e é o maior da pasta. “Quero pessoas habilitadas para cuidar de quem mais precisa”, disse.

“Esses profissionais vão para a Secretaria da Mulher, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Justiça e Cidadania. Temos 1.200 vagas garantidas e quase 3.800 no cadastro reserva para fazermos a maior política de assistência social que o DF já viu”, declarou a governadora.

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Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Isabela Berrogain
postado em 06/09/2026 12:55 / atualizado em 06/09/2026 14:33
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