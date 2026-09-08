Celina chama candidatos de "bonde do Arruda" após denúncia ao MP

Celina Leão se disse tranquila quanto a denúncia apresentada pelos adversários - (crédito: Assessoria - Celina Leão)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, classificou como o “bonde do Arruda” o grupo de candidatos ao Governo do Distrito Federal que procurou o Ministério Público (MPDFT) para solicitar uma investigação sobre repasses feitos pelo GDF a empresas contratadas que seriam ligadas à família dela. A declaração ocorreu nesta terça-feira (8/9), após a visita ao programa GDF na Sua Porta, em Santa Maria.

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Questionada sobre o posicionamento dos candidatos, Celina afirmou: “Esse é o bonde do Arruda. Um cara que foi condenado e está inelegível com outro candidato, que foi o advogado dele, com o PT, que foi o atraso, isso significa que eu estou no caminho certo”, disse a candidata.

A atual governadora do DF declarou estar tranquila diante da representação. “Quando todos se juntam e há uma ilegalidade em algo que não é ilegal, eu estou muito tranquilo”, afirmou.