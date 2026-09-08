InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

Celina chama candidatos de "bonde do Arruda" após denúncia ao MP

Atual governadora disse estar "muito tranquila" diante da representação apresentada pelos adversários ao Ministério Público

Celina Leão se disse tranquila quanto a denúncia apresentada pelos adversários - (crédito: Assessoria - Celina Leão)
Celina Leão se disse tranquila quanto a denúncia apresentada pelos adversários - (crédito: Assessoria - Celina Leão)

 A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, classificou como o “bonde do Arruda” o grupo de candidatos ao Governo do Distrito Federal que procurou o Ministério Público (MPDFT) para solicitar uma investigação sobre repasses feitos pelo GDF a empresas contratadas que seriam ligadas à família dela. A declaração ocorreu nesta terça-feira (8/9), após a visita ao programa GDF na Sua Porta, em Santa Maria.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia também: Vigilante que matou mulher na frente da filha do casal é preso e confessa crime

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Questionada sobre o posicionamento dos candidatos, Celina afirmou: “Esse é o bonde do Arruda. Um cara que foi condenado e está inelegível com outro candidato, que foi o advogado dele, com o PT, que foi o atraso, isso significa que eu estou no caminho certo”, disse a candidata.

A atual governadora do DF declarou estar tranquila diante da representação. “Quando todos se juntam e há uma ilegalidade em algo que não é ilegal, eu estou muito tranquilo”, afirmou.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 08/09/2026 11:58
SIGA
x