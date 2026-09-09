Caminhão carregado de cebolas tomba na BR-251 nesta quarta

O tombamento ocorreu por volta das 5h e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um caminhão, que transportava cebolas, tombou na madrugada desta quarta-feira (9/9), na BR-251, na altura do km 78, próximo ao Tororó, no sentido São Sebastião. O motorista do veículo foi atendido no local, mas não precisou de transporte para uma unidade hospitalar.

O tombamento ocorreu por volta das 5h e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). No local, os socorristas realizaram o isolamento da área e o gerenciamento dos riscos.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para atender à ocorrência.

Não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente nem sobre o que teria provocado o tombamento do caminhão.