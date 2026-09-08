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"Precisamos falar sobre corrupção", diz Paula Belmonte

Candidatos ao GDF participam de debate na rádio Transamérica (TMC) na noite desta terça-feira (8/9)

08.09.2026 Minervino Junior CB/DA Press. Debate no TMC 2026. Paula Belmonte - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)
08.09.2026 Minervino Junior CB/DA Press. Debate no TMC 2026. Paula Belmonte - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)

A candidata ao GDF Paula Belmonte (PSDB) criticou a falta de transparência da gestão pública e cobrou de José Roberto Arruda um posicionamento sobre medidas de combate à corrupção durante debate realizado nesta terça-feira (8/9) na rádio Transamérica (TMC).

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Paula afirmou que candidatos que se apresentam como representantes de uma nova alternativa para o governo deveriam tratar de forma mais direta temas relacionados à transparência e ao uso do dinheiro público.

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“Primeiro que a candidata que se propõe ao novo governo foge da pergunta, da transparência. Precisamos falar da corrupção. É o dinheiro da população “, afirmou Paula, citando Celina Leão (PP).

Arruda respondeu em tom de ataque à Celina e questionou a atuação da adversária. O ex-governador disse que, até o momento, a governadora tem se limitado à campanha eleitoral. “A gente só vê ela fazer campanha. Outro dia inaugurou uma cerca. Quando eu voltar, vou fazer o hospital que você não soube fazer”, disse Arruda.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 08/09/2026 22:01 / atualizado em 08/09/2026 22:06
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