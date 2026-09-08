"Precisamos falar sobre corrupção", diz Paula Belmonte

A candidata ao GDF Paula Belmonte (PSDB) criticou a falta de transparência da gestão pública e cobrou de José Roberto Arruda um posicionamento sobre medidas de combate à corrupção durante debate realizado nesta terça-feira (8/9) na rádio Transamérica (TMC).

Paula afirmou que candidatos que se apresentam como representantes de uma nova alternativa para o governo deveriam tratar de forma mais direta temas relacionados à transparência e ao uso do dinheiro público.

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“Primeiro que a candidata que se propõe ao novo governo foge da pergunta, da transparência. Precisamos falar da corrupção. É o dinheiro da população “, afirmou Paula, citando Celina Leão (PP).

Arruda respondeu em tom de ataque à Celina e questionou a atuação da adversária. O ex-governador disse que, até o momento, a governadora tem se limitado à campanha eleitoral. “A gente só vê ela fazer campanha. Outro dia inaugurou uma cerca. Quando eu voltar, vou fazer o hospital que você não soube fazer”, disse Arruda.