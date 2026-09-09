Menina de 13 anos foge de casa com homem que conheceu pelo Discord

Uma adolescente de 13 anos, identificada como Ana Clara Alves Silva, está desaparecida desde a madrugada de domingo (6/9), quando fugiu de casa, em Anápolis (GO), com um homem que teria conhecido no Discord, segundo indícios apontados pela Polícia Civil de Goiás (PCGO). Antes de sair da residência, a menina deixou uma carta no quarto endereçada à irmã.

No manuscrito, Ana Clara demonstra afeto pela irmã, declara amor e diz que está indo embora para longe com uma pessoa que ama. “Provavelmente eu estou muito longe agora. Eu amo você e o pai. Amo muito. Essa decisão que eu tomei foi difícil, muito. Escuta as músicas que eu escutava com você. Não sei se eu vou voltar”, escreve.

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Em mensagens enviadas à família da adolescente, uma amiga relata que Ana Clara confessou estar conversando com um homem de 28 anos e que fugiria de casa. Na conversa, a colega detalha ainda que tentou fazer a menina mudar de ideia, mas ela não ouviu. Segundo contou Ana Clara à amiga, o rapaz a teria convidado para morar no Canadá, e os dois se conheceram via aplicativo Discord.

Não há, no entanto, informações sobre a identidade do homem e o local para onde teriam ido. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o caso em sigilo.

O Discord é uma plataforma de comunicação digital gratuita que permite conversas por texto, voz e vídeo. Especialistas apontam que a rede social tem sido usada para a transmissão ao vivo de crimes bárbaros. Em 12 de agosto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou que o Discord suspendesse as funcionalidades de transmissão ao vivo e compartilhamento de vídeos no Brasil.