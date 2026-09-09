Júri de ex-deputado Carlos Xavier é adiado após réu apresentar relatório de saúde

O ex-deputado distrital Carlos Xavier foi condenado por encomendar a morte do amante da ex-esposa - (crédito: Arquivo/CB/DA Press)

O júri popular do ex-deputado distrital Carlos Xavier, acusado de mandar matar o namorado adolescente da ex-mulher, em 2004, foi remarcado novamente. A sessão, que estava prevista para esta quarta-feira (9/9), agora deverá ocorrer em 23 de setembro.

A nova mudança ocorre depois de o réu apresentar um relatório médico que aponta a necessidade de internação. Xavier já havia conseguido o adiamento do julgamento anteriormente por questões de saúde. Inicialmente marcado para 26 de agosto, o júri foi transferido para esta quarta-feira (9/9) e, agora, teve uma nova data definida.

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O julgamento ocorrerá no Fórum do Recanto das Emas. Xavier responde sob a acusação de ser o mandante do assassinato do adolescente de 16 anos, namorado de sua ex-mulher.

O ex-deputado chegou a ser condenado a 15 anos de prisão pelo crime. O julgamento, no entanto, foi anulado posteriormente sob a alegação de fraude na investigação policial que apontou Xavier como mandante do homicídio.

Mesmo respondendo ao processo, Xavier voltou ao cenário político e disputa uma cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal pelo Democracia Cristã (DC).

A expectativa é que, no próximo dia 23, o Tribunal do Júri decida novamente sobre a acusação contra o ex-deputado, mais de duas décadas após o assassinato do adolescente.