Obituário: 45 funerais nesta quarta-feira (9/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (9/9):
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Campo da Esperança
- Áurea Araújo da Cruz, 95 anos
- Fabiano Bernades Alves, 71 anos
- Francisco Luiz Pereira, 100 anos
- Glênio Reis Mesquita, 66 anos
- Inês do Nascimento Maria, 83 anos
- Izabel Theresa Guimarães Alves, 97 anos
- Lidiane Gomes de Souza Alves, 50 anos
- Lucas de Araújo Sobrinho, 21 anos
- Luzia Pinheiro de Carvalho, 91 anos
- Magnólia Nunes Soares, 57 anos
- Maria Bento Barbosa, 87 anos
- Maria Gomes Azevedo, 81 anos
- Maria José de Oliveira, 101 anos
- Maria José Rodrigues, 58 anos
- Martinha das Neves Bezerra, 85 anos
- Terezinha Antônia de Oliveira, 90 anos
Taguatinga
- Erundina Alves de Andrade, 86 anos
- Esdras Soares de Morais, 62 anos
- Francisca de Almeida Silva, 97 anos
- José Jorge da Silva, 81 anos
- José Possidônio de Oliveira, 97 anos
- Luciene Vieira de Souza Camargos, 43 anos
- Madalena Rodrigues Ramalho, 68 anos
- Otávio Cabral da Silva, 63 anos
- Patrícia Teixeira Diniz, 40 anos
- Roberto Ariel dos Santos Silva, 20 anos
Gama
- Brasiliano Alves da Silva, 72 anos
- Evaristo Felix da Silva, 87 anos
- Francisco Valberto Leal de Castro, 62 anos
- Ivaldo Leite da Silva, 76 anos
- Maria de Fátima Pires Ferreira, 62 anos
- Renan Domingos Silva, 35 anos
postado em 09/09/2026 17:59