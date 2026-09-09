Obituário: 45 funerais nesta quarta-feira (9/9); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (9/9):

Campo da Esperança

Áurea Araújo da Cruz, 95 anos



Fabiano Bernades Alves, 71 anos



Francisco Luiz Pereira, 100 anos



Glênio Reis Mesquita, 66 anos



Inês do Nascimento Maria, 83 anos



Izabel Theresa Guimarães Alves, 97 anos



Lidiane Gomes de Souza Alves, 50 anos



Lucas de Araújo Sobrinho, 21 anos



Luzia Pinheiro de Carvalho, 91 anos



Magnólia Nunes Soares, 57 anos



Maria Bento Barbosa, 87 anos



Maria Gomes Azevedo, 81 anos



Maria José de Oliveira, 101 anos



Maria José Rodrigues, 58 anos



Martinha das Neves Bezerra, 85 anos



Terezinha Antônia de Oliveira, 90 anos

Taguatinga

Erundina Alves de Andrade, 86 anos



Esdras Soares de Morais, 62 anos



Francisca de Almeida Silva, 97 anos



José Jorge da Silva, 81 anos



José Possidônio de Oliveira, 97 anos



Luciene Vieira de Souza Camargos, 43 anos



Madalena Rodrigues Ramalho, 68 anos



Otávio Cabral da Silva, 63 anos



Patrícia Teixeira Diniz, 40 anos



Roberto Ariel dos Santos Silva, 20 anos

Gama