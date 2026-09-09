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Obituário: 45 funerais nesta quarta-feira (9/9); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 9 de setembro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (9/9):

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Campo da Esperança

  • Áurea Araújo da Cruz, 95 anos
  • Fabiano Bernades Alves, 71 anos
  • Francisco Luiz Pereira, 100 anos
  • Glênio Reis Mesquita, 66 anos
  • Inês do Nascimento Maria, 83 anos
  • Izabel Theresa Guimarães Alves, 97 anos
  • Lidiane Gomes de Souza Alves, 50 anos
  • Lucas de Araújo Sobrinho, 21 anos
  • Luzia Pinheiro de Carvalho, 91 anos
  • Magnólia Nunes Soares, 57 anos
  • Maria Bento Barbosa, 87 anos
  • Maria Gomes Azevedo, 81 anos
  • Maria José de Oliveira, 101 anos
  • Maria José Rodrigues, 58 anos
  • Martinha das Neves Bezerra, 85 anos
  • Terezinha Antônia de Oliveira, 90 anos

Taguatinga

  • Erundina Alves de Andrade, 86 anos
  • Esdras Soares de Morais, 62 anos
  • Francisca de Almeida Silva, 97 anos
  • José Jorge da Silva, 81 anos
  • José Possidônio de Oliveira, 97 anos
  • Luciene Vieira de Souza Camargos, 43 anos
  • Madalena Rodrigues Ramalho, 68 anos
  • Otávio Cabral da Silva, 63 anos
  • Patrícia Teixeira Diniz, 40 anos
  • Roberto Ariel dos Santos Silva, 20 anos

Gama

  • Brasiliano Alves da Silva, 72 anos
  • Evaristo Felix da Silva, 87 anos
  • Francisco Valberto Leal de Castro, 62 anos
  • Ivaldo Leite da Silva, 76 anos
  • Maria de Fátima Pires Ferreira, 62 anos
  • Renan Domingos Silva, 35 anos

Planaltina

  • Amaro André da Silva, 78 anos
  • Carlos Alberto Ferreira Santos, 73 anos
  • Zacarias Ramos de Lacerda, 76 anos

Brazlândia

  • Eduardo Francisco da Silva, 74 anos
  • Nair Tolentino da Silva, 83 anos

Sobradinho

  • Geralda Luisa Ferreira Martins, 91 anos
  • Guiomar Gomes de Miranda, 56 anos
  • Maria Elisa Barbosa, 82 anos
  • Valmir Batista de Souza, 62 anos
  • Zélia Maria Dias Rodrigues, 85 anos

Jardim Metropolitano

  • Ivanaldo de Souza Silva, 51 anos
  • José Tomé, 79 anos
  • Sibiane Rebeca Guedes Godinho, 50 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/09/2026 17:59
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