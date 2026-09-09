Asa Norte registra queda de 63% nos roubos e de 26% nos furtos em agosto

Uma das operações resultou na prisão de 18 suspeitos na Asa Norte - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Asa Norte registrou em agosto o menor número de ocorrências de crimes patrimoniais monitorados pela Polícia Civil em 2026. Foram 204 casos, 31% menos que os 297 registrados em julho. Na comparação com agosto de 2025, os furtos recuaram 26%, de 234 para 174, enquanto os roubos caíram 63%, de 16 para seis.

A redução ocorre após a intensificação das ações conjuntas entre a 2ª Delegacia de Polícia e a Polícia Militar. Entre 19 de junho e 31 de agosto, a 2ª DP fez 31 operações, que resultaram em 37 prisões em flagrante, 23 preventivas e 11 temporárias. Também foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão.

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Os furtos em estabelecimentos comerciais tiveram a maior queda entre as modalidades mais recorrentes: passaram de 47 para 28 casos, redução de 40%. Os furtos de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia caíram em 65%, de 23 para oito ocorrências.

Já os furtos no interior de veículos caíram 31%, de 42 para 29 registros.

Quadras 700 concentram queda

As quadras 700 Norte concentraram a maior redução entre as áreas monitoradas pela 2ª DP. Os registros caíram de 65 para 24 ocorrências, retração de 63%. Foram 41 casos a menos, o equivalente a 61% da redução total registrada na Asa Norte.

Nas quadras 400, os registros passaram de 34 para 15. Nas 200, de 31 para 23, enquanto nas 300 de 28 para 21. Nas 900, a redução foi de 11 para cinco ocorrências.