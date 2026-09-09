Saiba quem pode, quem deve e onde se vacinar contra o pneumococo no DF

Não é necessário que todos recebam a nova dose, a depender dos critérios de cada grupo - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

O pneumococo é uma bactéria que pode causar infecções comuns, como otite e sinusite, assim como quadros graves de pneumonia, meningite e sepse. No Distrito Federal, a imunização é feita gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), e a indicação muda de acordo com a idade, saúde e histórico de doses de cada pessoa. Aqueles que ainda não se imunizaram devem seguir as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

No momento, o DF está em transição para o uso exclusivo da vacina pneumocócica 20-valente (VPC20). Durante a mudança, porém, a rede pública de saúde considera o esquema vacinal misto, composto por doses de pneumo 10 (VPC10), pneumo 13 (VPC13) e pneumo 23 (VPP23). Apenas grupos prioritários pelo Ministério da Saúde (MS) terão acesso à pneumo 23.

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Na vacinação infantil, a primeira dose de pneumo 20 é aplicada em crianças a partir dos 2 meses de idade, e a segunda, de pneumo 10, a partir dos 4 meses. O reforço é feito aos 12 meses, novamente com a pneumo 20.

A transição para o uso da vacina pneumo 20 conta com o histórico de quem já se imunizou com outras vacinas pneumocócicas pneumo 10,13 e 23. Sendo assim, não é necessário que todos recebam a nova dose, a depender dos critérios de cada grupo.

Confira quem pode se vacinar com a pneumo 23:

O primeiro grupo são idosos com 60 anos ou mais que vivem em instituições fechadas, como lares de idosos, centros geriátricos, hospitais de longa permanência e casas de repouso. Os idosos que não se encaixam nesses casos não têm a dose pneumo 23 à disposição.

Pessoas a partir de 2 anos que possuam comorbidades ou condições médicas que aumentam substancialmente o risco de desenvolver as formas graves da doença pneumocócica como imunossupressão, cardiopatias, doenças pulmonares crônicas, asma, diabetes, entre outras também tem o direito de receber a pneumo 23.

Existe também indicação específica para pessoas indígenas a partir dos 5 anos de idade que não tenham feito a vacinação com dose pneumocócica conjugada.

Nessas situações, o esquema varia de acordo com a idade, a condição clínica e as vacinas pneumocócicas já recebidas. Além disso, a aplicação da vacina não é automática e depende de avaliação e autorização do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie)

Pessoas que já tiverem tomado a pneumo 23 e não sabem informar quando a aplicação foi feita devem procurar uma UBS e, sempre que possível, levar a caderneta de vacinação e documentos que comprovem a condição de saúde, nos casos de indicação especial.

As crianças que estiverem com o esquema vacinal atrasado podem receber a vacina antes de completar 5 anos de idade, a partir do histórico de doses prévias. Você pode verificar os locais de vacinação no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal

*Com informações da Agência Brasília

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti