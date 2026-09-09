Polícia encontra menina de 13 anos que fugiu de casa e prende homem por estupro

Policiais civis de Anápolis encontraram a adolescente de 13 anos que estava desaparecida desde a madrugada de domingo (6/9), quando fugiu de casa com um homem que teria conhecido no Discord. Ao Correio, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) confirmou que o suspeito, de 19 anos, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e cárcere privado.

A adolescente mora com o pai na cidade goiana. No domingo, antes de fugir, deixou uma carta endereçada à irmã. No manuscrito, relatava a inteção de ir embora com uma pessoa que "amava". "Provavelmente eu estou muito longe agora. Eu amo você e o pai. Amo muito. Essa decisão que eu tomei foi difícil, muito. Escuta as músicas que eu escutava com você. Não sei se eu vou voltar”, escreveu.

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Em uma força-tarefa, equipes da investigação colheram elementos para encontrar o paradeiro da menina. Na tarde desta quarta-feira (9/9), ela foi localizada em Anápolis, confirmou a PCGO.

Plataforma



Em mensagens enviadas à família da adolescente, uma amiga relatou que ela confessou estar conversando com um homem de 28 anos e que fugiria de casa. Na conversa, a colega detalha ainda que tentou fazer a menina mudar de ideia, mas ela não ouviu. Segundo contou a adolescente à amiga, o rapaz a teria convidado para morar no Canadá, e os dois se conheceram via aplicativo Discord.

O Discord é uma plataforma de comunicação digital gratuita que permite conversas por texto, voz e vídeo. Especialistas apontam que a rede social tem sido usada para a transmissão ao vivo de crimes bárbaros. Em 12 de agosto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou que o Discord suspendesse as funcionalidades de transmissão ao vivo e compartilhamento de vídeos no Brasil.