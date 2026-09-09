Homem que esfaqueou mulher enquanto ela dormia é preso no Maranhão

A Polícia Civil do DF (PCDF) prendeu, em Presidente Dutra (MA), um homem de 34 anos foragido por tentar matar a mulher e o irmão dela, em São Sebastião. A vítima dormia no momento em que foi golpeada nas costas pelo agressor. A operação de captura contou com o apoio de policiais militares do Maranhão.

A tentativa de feminicídio ocorreu em 13 de junho, no bairro Vila do Boa. A vítima relatou à polícia que ela e o companheiro retornaram de um forró e, em casa, dormiram. A mulher narrou ter acordado com os gritos do irmão. Em seguida, foi esfaqueada.

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Esta seria a segunda tentativa de feminicídio cometida pelo agressor contra a vítima, segundo ela. Em ocasião anterior, o homem a esfaqueou. "O irmão da vítima também foi agredido ao tentar defendê-la. Ambos sofreram ferimentos, foram socorridos e receberam atendimento médico", explicou o delegado Thiago Peralva, da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

O capturado foi apresentado à 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Presidente Dutra (MA).

