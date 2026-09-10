"A profissão de professor pode desaparecer", diz Reginaldo Veras

O deputado federal Reginaldo Veras (PV), que é candidato à reeleição, afirmou ao Podcast do Correio, nessa quarta-feira (9/9), que sua prioridade será valorizar os profissionais da educação. Às jornalistas Mila Ferreira e Ana Carolina Alves, o professor avaliou ser preciso construir novas escolas e melhorar a infraestrutura tecnológica dos espaços existentes. Ele também disse que deseja enfatizar ações voltadas aos idosos e à capacitação de mulheres. O político comentou, ainda, que deseja se candidatar a governador nas eleições de 2030. Confira, a seguir, os principais trechos da conversa.

Qual a importância de ter um professor no Congresso Nacional?

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Na teoria, todos dizem que é preciso valorizar a profissão. Mas a prática não acompanha. O Estado tem desvalorizado o professor. Há um Congresso altamente conservador que criminaliza a função, dizendo que a gente pratica ideologização dos estudantes e que usamos a sala de aula como palanque político. Temos uma sociedade que acha que sabe mais que o professor. Os professores do Brasil são desvalorizados e discriminados. Isso se reflete nos últimos dados de órgãos de pesquisa. Acredita-se que, em virtude dessa desvalorização, nos próximos 30 anos, a profissão pode simplesmente desaparecer ou a mão de obra pode escassear completamente. Ter um representante na Câmara é lutar contra esse processo discriminatório, é lutar pela valorização do professor e é impedir que ele perca direitos.

Como o senhor olha para a educação no DF?

A educação passa por um momento crítico desde a infraestrutura até a falta de projetos pedagógicos. O culpado número um é o governo. O DF praticamente não construiu escolas. O Sol Nascente, por exemplo, tem uma população de 100 mil habitantes e não tem ensino médio. Qualquer município do Brasil, com mais de 15 mil habitantes, tem uma escola de ensino médio. Há um quadro de professores em que 50% são temporários. Ainda que sejam profissionais capacitados, o fato de não ter nenhuma garantia de continuidade leva a uma precariedade do processo de ensino e aprendizagem. A gente precisa investir em infraestrutura predial e tecnológica, com computadores e internet. Há um conjunto de variáveis que leva a essa precariedade, mas isso passa pela falta de infraestrutura e pela falta de valorização e capacitação do profissional. Quando eu digo valorização, me refiro a capacitar, formar, dar condição de trabalho e remunerar. Ainda que o paralelo não seja pleno, minha filha acaba de tomar posse em um concurso. Ela vai iniciar na função, que não é na área de educação, ganhando mais de R$ 7 mil. O professor, com 20 anos de sala de aula, ainda ganha R$ 7 mil.

Quais bandeiras o senhor traz para as eleições de 2026?

Fizemos muitas ações voltadas para o idoso, bandeira que me cobraram em reunião em Samambaia durante a campanha passada. Hoje, além de compor a comissão do idoso, a gente financia cerca de 20 projetos que trabalham essa temática, seja no esporte, no lazer, na cultura ou na assistência social. Também estamos no Congresso Nacional tentando aprovar uma legislação que cria diretrizes nacionais de combate à sarcopenia, fragilidade que acomete as pessoas depois dos 40 anos, fragilizando sua estrutura muscular e de articulação. O que mais mata idoso no Brasil e o que mais leva idoso ao Sistema Único de Saúde (SUS) são as quedas. Por quê? Por causa da fragilidade muscular e das articulações. Há uma série de hormônios, vitamínicos e procedimentos de saúde que não estão acessíveis no SUS. Queremos obrigar que o SUS forneça isso porque a quantidade de gente que não vai cair e se machucar vai levar a uma economia drástica no SUS. Trabalho de prevenção é o grande barato para a saúde da pessoa idosa. Dentro da questão da juventude, o que mais me orgulho nesse último mandato, foi a construção de refeitórios nos Institutos Federais. Para o próximo mandato, quero enfatizar essas ações voltadas para o idoso e as voltadas para a capacitação de mulheres, algo em que a gente vem trabalhando. Acima de tudo, quero continuar o processo de valorização dos profissionais de educação.

O senhor disse que queria se candidatar a governador. Ainda tem essa pretensão?

Sim. No início de 2024, coloquei meu nome à disposição e disse que queria ser candidato a governador do DF, mas eu tinha dado palavra para o deputado Leandro Grass (PT) de que, se ele fosse candidato, eu não seria. Então, abandonei minha pré-candidatura e apostei em Grass. Havendo condições, colocarei meu nome para o Governo do Distrito Federal em 2030.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates





