Cristiano Lopes deixa Secretaria de Proteção Animal; veja quem assume

Trocas de cargos foram publicadas no DODF desta quarta-feira (9/9) - (crédito: Ed Alves/CB)

O Governo do Distrito Federal (GDF) exonerou a pedido, a partir de 1º de setembro de 2026, Cristiano Lopes do cargo de secretário da Secretaria Extraordinária da Proteção Animal (Sepan-DF). Segundo o órgão, o motivo da saída seria para que ele se dedicasse à campanha da candidata Celina Leão (PP) nas eleições para governador.

A ação foi publicada nesta quarta-feira (9/9) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Também foi exonerado Leonardo Emerick, secretário-executivo da Sepan-DF. Os substitutos assumem os cargos contados a partir da data retroativa. Foram nomeados Maria Fernanda Pinto como secretária e Joaquim Ximenes Aguiar como secretário-executivo.

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Em nota, o Sepan-DF informou que a nova gestão já iniciou o processo de transição e alinhamento com a equipe para dar continuidade à políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. De acordo com o órgão, as diretrizes e informações sobre as ações da secretaria serão divulgadas em breve.

Veja a nota completa da Sepan-DF na íntegra:

A Secretaria Extraordinária de Proteção Animal do Distrito Federal (Sepan-DF) informa que foram publicadas no Diário Oficial (DODF), nesta quarta-feira (9/9), alterações na gestão da pasta.

Cristiano Lopes da Cunha deixa o cargo de secretário para se dedicar à campanha da governadora. Assumem o comando da pasta Maria Fernanda Soares Pinto, como secretária, e Joaquim Jair Ximenes, na função de secretário-executivo.

A nova gestão já iniciou o processo de transição e alinhamento com a equipe para dar continuidade às políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. Diretrizes e informações sobre as ações da secretaria serão divulgadas em breve.

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti