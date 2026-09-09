"O Estado tem desvalorizado o professor", diz Reginaldo Veras

Reginaldo Veras (PV), candidato à reeleição como deputado federal, avaliou que um dos principais gargalos na educação do Distrito Federal é a falta de infraestrutura. Nesta quarta-feira (9/9), em entrevista ao Podcast do Correio, o professor detalhou que é necessário construir escolas, investir em tecnologia e valorizar professores. Às jornalistas Mila Ferreira e Ana Carolina Alves, ele afirmou que deseja, em um possível mandato, “continuar o processo de valorização dos profissionais da educação”.
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Segundo Veras, o ensino e aprendizado na capital passam por período crítico. Em dados divulgados no início de agosto, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do ensino médio do DF caiu de 4,2 para 4,1. Para o deputado, o culpado número um por essa situação é o governo. Ele defendeu ser preciso construir mais escolas. “Sol Nascente, por exemplo, tem uma população de 100 mil habitantes e não tem ensino médio. Qualquer município do Brasil, com mais de 15 mil habitantes, tem uma escola de ensino médio”, criticou.
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Além dessa questão, o candidato observou que o excesso de professores temporários prejudica os alunos. “Ainda que sejam profissionais capacitados, o fato de não ter nenhuma garantia de continuidade leva a uma precariedade do processo de ensino e aprendizagem”’, falou.
Investimentos em tecnologia, como computadores e internet, deveriam ser outra prioridade, de acordo com Veras. Ele também defendeu a valorização dos professores, o que engloba capacitar, formar, dar condição de trabalho e remunerar. “Na teoria, todos dizem que é preciso valorizar a profissão. Mas a prática não acompanha. O Estado tem desvalorizado o professor”, destacou.
Assista à íntegra do programa:
*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates
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