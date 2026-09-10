Sobradinho e Jardim Botânico terão corte de energia nesta quinta-feira (10/9)

O fornecimento de energia elétrica será suspenso, nesta quinta-feira (10/9), em Sobradinho e no Jardim Botânico, por motivos de segurança durante a realização de serviços de modernização da rede elétrica.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em Sobradinho, a interrupção programada acontecerá no período das 10h às 16h e afetará especificamente as Chácaras 21 e 22 do Setor de Mansões Lago Oeste. Por sua vez, no Jardim Botânico, a suspensão do serviço está agendada para o intervalo das 9h às 15h, alcançando os Lotes 01, 02, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 do Condomínio Solar Brasília.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Caso as obras de modernização e manutenção sejam concluídas antes do prazo previsto, a rede elétrica será reenergizada imediatamente e sem aviso prévio.
Podem ocorrer interrupções não comunicadas e fora do cronograma em outras regiões. Nessas situações de falta de luz não programada, os cidadãos devem registrar a ocorrência através do telefone 116. Já os clientes com deficiência auditiva ou de fala contam com canal especializado pelo número 0800 701 01 55, sendo necessário o uso de aparelho adaptado para realizar o contato.
Saiba Mais
- Cidades DF Metrô-DF confirma que peça solta provocou descarrilamento de trem
- Cidades DF Leilão de concessão do Aeroporto de Brasília é marcado para dezembro
- Cidades DF Samara Mineiro promete moradia popular para combater o feminicídio
- Cidades DF Vídeo: Homem foge de hospital, rouba ônibus e é preso na Estrutural
- Cidades DF "O Estado tem desvalorizado o professor", diz Reginaldo Veras
- Cidades DF Cappelli critica demora em obras e faz campanha em Taguatinga