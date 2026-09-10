Sobradinho e Jardim Botânico terão corte de energia nesta quinta-feira (10/9)

Podem ocorrer interrupções não comunicadas e fora do cronograma em outras regiões - (crédito: Divulgação)

O fornecimento de energia elétrica será suspenso, nesta quinta-feira (10/9), em Sobradinho e no Jardim Botânico, por motivos de segurança durante a realização de serviços de modernização da rede elétrica.

Em Sobradinho, a interrupção programada acontecerá no período das 10h às 16h e afetará especificamente as Chácaras 21 e 22 do Setor de Mansões Lago Oeste. Por sua vez, no Jardim Botânico, a suspensão do serviço está agendada para o intervalo das 9h às 15h, alcançando os Lotes 01, 02, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 do Condomínio Solar Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Caso as obras de modernização e manutenção sejam concluídas antes do prazo previsto, a rede elétrica será reenergizada imediatamente e sem aviso prévio.

Podem ocorrer interrupções não comunicadas e fora do cronograma em outras regiões. Nessas situações de falta de luz não programada, os cidadãos devem registrar a ocorrência através do telefone 116. Já os clientes com deficiência auditiva ou de fala contam com canal especializado pelo número 0800 701 01 55, sendo necessário o uso de aparelho adaptado para realizar o contato.